РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10452 посетителя онлайн
Новости Образование в Украине
1 788 8

Школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января, - Свириденко

Юлия Свириденко поручила перейти на дистанционку

Кабинет Министров в четверг, 8 января, принял решение об организации учебного процесса в Украине на период резкого похолодания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение касается учебных заведений всех уровней и предусматривает временный отказ от очного формата обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодой в регионах.

Читайте также: Более 75 тысяч потребителей Киевской области остались без электричества из-за ухудшения погоды

Переход учебных заведений на дистанционное обучение

По словам Юлии Свириденко, Министерству образования и науки совместно с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями поручено обеспечить переход детских садов, школ, колледжей и университетов на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.

Речь идет об учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Окончательные решения будут приниматься с учетом выводов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также реальной ситуации в областях.

"Мы должны оперативно решить вопрос временного прекращения очного обучения и перехода на дистанционный формат или продления каникул", — отметила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевавтодор предупредил об осложнениях погоды: водителям советуют пересесть на общественный транспорт

Рекомендации для предприятий и учреждений

Кроме образовательной сферы, Кабмин рекомендовал областным и Киевской городской военным администрациям совместно с комиссиями по чрезвычайным ситуациям проработать возможность перевода предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим работы.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что эти рекомендации не распространяются на объекты критической инфраструктуры и другие субъекты, которые не могут работать дистанционно в условиях военного положения.

Правительство подчеркивает, что ключевым приоритетом остается безопасность граждан, сохранение здоровья детей и бесперебойная работа критически важных систем.

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время ухудшения погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.
  • Также мы писали, что из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей в Киевской области остались без электроснабжения.

Читайте: "Новая почта" предупредила о возможных задержках в доставке из-за непогоды

Автор: 

гололедица (116) каникулы (136) непогода (849) погода (2822) обучение (592) снегопад (788) Свириденко Юлия (343)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"дякуємо", zельона бояриня
показать весь комментарий
08.01.2026 20:57 Ответить
Дистанційка - для навчального процесу - це порнографія.
Дистанційка непогано працює лише для тих, хто бажає чогось навчитися, а не отримати "корочку" про освіту.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:00 Ответить
Чому дивуватися? Он ЛІДОР по-факту вже давно перейшов на дистанційку - не вилазить зі свитою с закордонів . А чого б не бути на дистанційці - смачна їжа, гарні готелі, чудовий шопінг, цікаві зустрічі з поважними політичними панами ...ТАКА КРАСА!
показать весь комментарий
08.01.2026 21:10 Ответить
а для чого вчитись? свириденко, міністри, діпутати , янєлох- тому яскравий приклад. настав час бидла, ділітантів і куєсосів.
показать весь комментарий
08.01.2026 21:10 Ответить
Так начебто канікули і так)))) та вони просто живуть своїм життям)))))
показать весь комментарий
08.01.2026 21:49 Ответить
Слуги урода
показать весь комментарий
08.01.2026 22:25 Ответить
Нагадайте хтось дебілкє свириденчихє, що по перше канікули! По друге, у нас не концтабір! Як що батькі не захочуть гнати дитину на мороз, ніхто їх не примусить!!!
Як що студент, не захоче мерзнути в аудиторії, ніхто його не примусить.
показать весь комментарий
08.01.2026 22:32 Ответить
 
 