Школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января, - Свириденко
Кабинет Министров в четверг, 8 января, принял решение об организации учебного процесса в Украине на период резкого похолодания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.
Решение касается учебных заведений всех уровней и предусматривает временный отказ от очного формата обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодой в регионах.
Переход учебных заведений на дистанционное обучение
По словам Юлии Свириденко, Министерству образования и науки совместно с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями поручено обеспечить переход детских садов, школ, колледжей и университетов на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.
Речь идет об учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Окончательные решения будут приниматься с учетом выводов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также реальной ситуации в областях.
"Мы должны оперативно решить вопрос временного прекращения очного обучения и перехода на дистанционный формат или продления каникул", — отметила Свириденко.
Рекомендации для предприятий и учреждений
Кроме образовательной сферы, Кабмин рекомендовал областным и Киевской городской военным администрациям совместно с комиссиями по чрезвычайным ситуациям проработать возможность перевода предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим работы.
В то же время премьер-министр подчеркнула, что эти рекомендации не распространяются на объекты критической инфраструктуры и другие субъекты, которые не могут работать дистанционно в условиях военного положения.
Правительство подчеркивает, что ключевым приоритетом остается безопасность граждан, сохранение здоровья детей и бесперебойная работа критически важных систем.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время ухудшения погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.
- Также мы писали, что из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей в Киевской области остались без электроснабжения.
Дистанційка непогано працює лише для тих, хто бажає чогось навчитися, а не отримати "корочку" про освіту.
Як що студент, не захоче мерзнути в аудиторії, ніхто його не примусить.