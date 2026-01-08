Школы и университеты могут перейти на дистанционное обучение до 19 января, - Свириденко

Кабинет Министров в четверг, 8 января, принял решение об организации учебного процесса в Украине на период резкого похолодания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко, обнародованном в ее телеграм-канале.

Решение касается учебных заведений всех уровней и предусматривает временный отказ от очного формата обучения с учетом ситуации с безопасностью и погодой в регионах.

Переход учебных заведений на дистанционное обучение

По словам Юлии Свириденко, Министерству образования и науки совместно с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями поручено обеспечить переход детских садов, школ, колледжей и университетов на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы как минимум до 19 января 2026 года.

Речь идет об учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования. Окончательные решения будут приниматься с учетом выводов комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также реальной ситуации в областях.

"Мы должны оперативно решить вопрос временного прекращения очного обучения и перехода на дистанционный формат или продления каникул", — отметила Свириденко.

Рекомендации для предприятий и учреждений

Кроме образовательной сферы, Кабмин рекомендовал областным и Киевской городской военным администрациям совместно с комиссиями по чрезвычайным ситуациям проработать возможность перевода предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим работы.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что эти рекомендации не распространяются на объекты критической инфраструктуры и другие субъекты, которые не могут работать дистанционно в условиях военного положения.

Правительство подчеркивает, что ключевым приоритетом остается безопасность граждан, сохранение здоровья детей и бесперебойная работа критически важных систем.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство подготовит решение, чтобы на время ухудшения погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома.

Также мы писали, что из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей в Киевской области остались без электроснабжения.

