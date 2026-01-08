РУС
Более 75 тысяч потребителей Киевщины остались без электричества из-за ухудшения погоды

В Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без света

Из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей на Киевщине остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК в телеграм-канале. 

  • По данным энергетиков, больше всего отключений электроэнергии зафиксировано в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Причины аварий и работа энергетиков

В ДТЭК объяснили, что основной причиной аварий стали сложные погодные условия. Мокрый снег и гололед налипают на линии электропередач, а падение деревьев приводит к обрывам проводов.

"Причина аварий — сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода", — говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Граждан призывают не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и сразу сообщать о таких случаях в соответствующие службы.

Похолодание и состояние энергосистемы

На фоне непогоды энергетики Киева и области перешли на усиленный режим работы. Синоптики прогнозируют порывы ветра и снижение температуры до около 10 градусов мороза, а такая погода может удерживаться в течение недели.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что из-за похолодания и возможного налипания снега существует риск отключений электроэнергии вне графиков. По ее словам, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации.

В Министерстве энергетики отмечают, что энергосистема Украины остается под контролем, несмотря на сложные условия и постоянные российские атаки. В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что именно обстрелы энергетической инфраструктуры, а не морозы, являются основной угрозой для стабильного электроснабжения.

Чтобы сбалансировать энергосистему и уменьшить объем ограничений электроснабжения, энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

гололедица (114) Киевская область (4529) непогода (849) погода (2822) снегопад (788) Тарифы на электроэнергию (2338)
взимку сніг?
хто б міг подумати!
а де наш гарант рятувальник?
ааа....
на кіпрі та зі світлом?
щось там обговорює у теплій компанії попиваючи просеко?
08.01.2026 19:17 Ответить
Шо там???дякуємо ДТЕК?
08.01.2026 19:31 Ответить
А на рашці нема погіршення погоди?Там зараз що,турецька зима?(((Де фламінгово-палянична відповідь?(((
08.01.2026 19:33 Ответить
Скільки до вас стукати щоб достукатись і щоб до вас дійшло? Поворушіть звивинами й руками і наробіть собі безпаливних двигунів, підєднайте до генератора і будете мати світло, а головне - опалення. Будете даром грітись скільки завгодно. Рисунки і пояснення двигунів тут: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=cd5affd2678999fb1097282f0b5ce567&start=660
Їх можна нанвіть в гаражі склепати і будете зі світлом.
08.01.2026 20:03 Ответить
 
 