Более 75 тысяч потребителей Киевщины остались без электричества из-за ухудшения погоды

Из-за сложных погодных условий 75 тысяч семей на Киевщине остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании ДТЭК в телеграм-канале.

По данным энергетиков, больше всего отключений электроэнергии зафиксировано в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Причины аварий и работа энергетиков

В ДТЭК объяснили, что основной причиной аварий стали сложные погодные условия. Мокрый снег и гололед налипают на линии электропередач, а падение деревьев приводит к обрывам проводов.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Граждан призывают не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и сразу сообщать о таких случаях в соответствующие службы.

Похолодание и состояние энергосистемы

На фоне непогоды энергетики Киева и области перешли на усиленный режим работы. Синоптики прогнозируют порывы ветра и снижение температуры до около 10 градусов мороза, а такая погода может удерживаться в течение недели.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что из-за похолодания и возможного налипания снега существует риск отключений электроэнергии вне графиков. По ее словам, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации.

В Министерстве энергетики отмечают, что энергосистема Украины остается под контролем, несмотря на сложные условия и постоянные российские атаки. В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что именно обстрелы энергетической инфраструктуры, а не морозы, являются основной угрозой для стабильного электроснабжения.

Чтобы сбалансировать энергосистему и уменьшить объем ограничений электроснабжения, энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

