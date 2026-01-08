Понад 75 тисяч споживачів Київщини залишилися без електрики через погіршення погоди
Через складні погодні умови 75 тисяч родин у Київській області залишилися без електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК у Телеграм-каналі.
- За даними енергетиків, найбільше знеструмлень зафіксовано у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.
Причини аварій та робота енергетиків
У ДТЕК пояснили, що основною причиною аварій стали складні погодні умови. Мокрий сніг та ожеледь налипають на лінії електропередач, а падіння дерев призводить до обривів проводів.
"Причина аварій — складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Громадян закликають не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів та одразу повідомляти про такі випадки відповідні служби.
Похолодання та стан енергосистеми
На тлі негоди енергетики Києва та області перейшли на посилений режим роботи. Синоптики прогнозують пориви вітру та зниження температури до близько 10 градусів морозу, а така погода може утримуватися протягом тижня.
Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що через похолодання та можливе налипання снігу існує ризик відключень електроенергії поза графіками. За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації.
У Міністерстві енергетики наголошують, що енергосистема України залишається під контролем, попри складні умови та постійні російські атаки. Водночас в "Укренерго" зазначають, що саме обстріли енергетичної інфраструктури, а не морози, є основною загрозою для стабільного електропостачання.
Щоб збалансувати енергосистему та зменшити обсяг обмежень електропостачання енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у години пікових навантажень вранці та увечері, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль