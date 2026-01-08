Понад 75 тисяч споживачів Київщини залишилися без електрики через погіршення погоди

Через складні погодні умови 75 тисяч родин у Київській області залишилися без електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії ДТЕК у Телеграм-каналі.

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За даними енергетиків, найбільше знеструмлень зафіксовано у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

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Причини аварій та робота енергетиків

У ДТЕК пояснили, що основною причиною аварій стали складні погодні умови. Мокрий сніг та ожеледь налипають на лінії електропередач, а падіння дерев призводить до обривів проводів.

"Причина аварій — складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Громадян закликають не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів та одразу повідомляти про такі випадки відповідні служби.

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Похолодання та стан енергосистеми

На тлі негоди енергетики Києва та області перейшли на посилений режим роботи. Синоптики прогнозують пориви вітру та зниження температури до близько 10 градусів морозу, а така погода може утримуватися протягом тижня.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що через похолодання та можливе налипання снігу існує ризик відключень електроенергії поза графіками. За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації.

У Міністерстві енергетики наголошують, що енергосистема України залишається під контролем, попри складні умови та постійні російські атаки. Водночас в "Укренерго" зазначають, що саме обстріли енергетичної інфраструктури, а не морози, є основною загрозою для стабільного електропостачання.

Щоб збалансувати енергосистему та зменшити обсяг обмежень електропостачання енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у години пікових навантажень вранці та увечері, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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