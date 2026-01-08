Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко
Кабінет Міністрів у четвер, 8 січня, ухвалив рішення щодо організації навчального процесу в Україні на період різкого похолодання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненому в її телеграм-каналі.
Рішення стосується закладів освіти всіх рівнів і передбачає тимчасову відмову від очного формату навчання з урахуванням безпекової та погодної ситуації в регіонах.
Перехід закладів освіти на дистанційне навчання
За словами Юлії Свириденко, Міністерству освіти і науки спільно з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями доручено забезпечити перехід дитячих садків, шкіл, коледжів і університетів на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.
Йдеться про заклади дошкільної, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також реальної ситуації в областях.
"Маємо оперативно вирішити питання тимчасового припинення очного навчання та переходу на дистанційний формат або продовження канікул", — зазначила Свириденко.
Рекомендації для підприємств та установ
Окрім освітньої сфери, Кабмін рекомендував обласним і Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями з надзвичайних ситуацій опрацювати можливість переведення підприємств, установ та організацій на дистанційний режим роботи.
Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що ці рекомендації не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури та інші суб’єкти, які не можуть працювати дистанційно в умовах воєнного стану.
Уряд підкреслює, що ключовим пріоритетом залишається безпека громадян, збереження здоров’я дітей та безперебійна робота критично важливих систем.
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