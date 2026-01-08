Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Кабінет Міністрів у четвер, 8 січня, ухвалив рішення щодо організації навчального процесу в Україні на період різкого похолодання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненому в її телеграм-каналі.

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Рішення стосується закладів освіти всіх рівнів і передбачає тимчасову відмову від очного формату навчання з урахуванням безпекової та погодної ситуації в регіонах.

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Перехід закладів освіти на дистанційне навчання

За словами Юлії Свириденко, Міністерству освіти і науки спільно з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями доручено забезпечити перехід дитячих садків, шкіл, коледжів і університетів на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Йдеться про заклади дошкільної, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також реальної ситуації в областях.

"Маємо оперативно вирішити питання тимчасового припинення очного навчання та переходу на дистанційний формат або продовження канікул", — зазначила Свириденко.

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Рекомендації для підприємств та установ

Окрім освітньої сфери, Кабмін рекомендував обласним і Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями з надзвичайних ситуацій опрацювати можливість переведення підприємств, установ та організацій на дистанційний режим роботи.

Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що ці рекомендації не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури та інші суб’єкти, які не можуть працювати дистанційно в умовах воєнного стану.

Уряд підкреслює, що ключовим пріоритетом залишається безпека громадян, збереження здоров’я дітей та безперебійна робота критично важливих систем.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уряд підготує рішення, щоб на час погіршення погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома.

Також ми писали, що через складні погодні умови 75 тисяч родин у Київській області залишилися без електропостачання.

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