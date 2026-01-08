УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13491 відвідувач онлайн
Новини Освіта в Україні
4 284 9

Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Юлія Свириденко доручила перейти на дистанційку

Кабінет Міністрів у четвер, 8 січня, ухвалив рішення щодо організації навчального процесу в Україні на період різкого похолодання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, оприлюдненому в її телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення стосується закладів освіти всіх рівнів і передбачає тимчасову відмову від очного формату навчання з урахуванням безпекової та погодної ситуації в регіонах.

Також читайте: Понад 75 тисяч споживачів Київщини залишилися без електрики через погіршення погоди

Перехід закладів освіти на дистанційне навчання

За словами Юлії Свириденко, Міністерству освіти і науки спільно з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями доручено забезпечити перехід дитячих садків, шкіл, коледжів і університетів на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Йдеться про заклади дошкільної, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням висновків комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також реальної ситуації в областях.

"Маємо оперативно вирішити питання тимчасового припинення очного навчання та переходу на дистанційний формат або продовження канікул", — зазначила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київавтодор попередив про ускладнення погоди: водіям радять пересісти на громадський транспорт

Рекомендації для підприємств та установ

Окрім освітньої сфери, Кабмін рекомендував обласним і Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями з надзвичайних ситуацій опрацювати можливість переведення підприємств, установ та організацій на дистанційний режим роботи.

Водночас прем’єр-міністерка наголосила, що ці рекомендації не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури та інші суб’єкти, які не можуть працювати дистанційно в умовах воєнного стану.

Уряд підкреслює, що ключовим пріоритетом залишається безпека громадян, збереження здоров’я дітей та безперебійна робота критично важливих систем.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уряд підготує рішення, щоб на час погіршення погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома.
  • Також ми писали, що через складні погодні умови 75 тисяч родин у Київській області залишилися без електропостачання.

Читайте: "Нова пошта" попередила про можливі затримки в доставці через негоду

Автор: 

ожеледиця (90) канікули (90) негода (816) погода (809) навчання (726) снігопад (472) Свириденко Юлія (997)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 