"Нова пошта" попередила про можливі затримки в доставці через негоду

Компанія "Нова пошта" повідомила про можливі затримки в доставці через погіршення погодних умов у західних областях України.

Як повідомили в компанії, через сніг, ожеледицю та спричинені ними ДТП поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг. На місцях заметів уже працює спецтехніка.

"Ми робимо все можливе, аби доставити ваші відправлення якомога швидше", – додали в компанії.

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Нагадаємо, раніше 8 січня стало відомо, що дорожні служби по всій країні працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки потужних снігопадів. В Агентстві відновлення діє оперативна команда, яка координує роботу на дорогах державного значення ‒ для оперативного реагування на негоду та можливі ускладнення руху.

Напередодні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попереджала, що через погіршення погодних умов у країні можуть запроваджуватися позапланові відключення електроенергії.

Вона наголосила, що негода створює додатковий тиск на енергосистему, яка й без того працює під постійними атаками ворога. Уряд ухвалив необхідні рішення, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури та зменшити вплив несприятливих погодних умов.