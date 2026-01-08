Низкою автодоріг по всій Україні обмежили рух через негоду, ‒ Кулеба

Дорожні служби по всій країні працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки потужних снігопадів. В Агентстві відновлення діє оперативна команда, яка координує роботу на дорогах державного значення ‒ для оперативного реагування на негоду та можливі ускладнення руху.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Для забезпечення проїзду на шляхах задіяно понад 970 одиниць техніки та більше тисячі працівників. Дороги розчищають від снігу, покриття обробляють протиожеледними матеріалами, а складні ділянки перебувають під постійним наглядом.

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Ситуація по областях:

У західних областях спостерігаються інтенсивні снігопади, на перевалах працює спецтехніка.

У північних та центральних регіонах ‒ ожеледиця, крижаний дощ та локальні ускладнення руху.

У східних і північно-східних областях ‒ дощі та погіршення погодних умов, що також впливають на ситуацію на дорогах.

Рівненській області на трасі М-06 тимчасово обмежено рух вантажного транспорту. Рішення ухвалює обласний штаб.

У Житомирській області також вводяться обмеження руху на М-06 у напрямку Рівного.

на Львівщині можливе тимчасове обмеження руху в бік Рівненської області дорогою М-06.

Наразі фронт негоди рухається через Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку, Київську та Чернівецьку області.

"Робота триває цілодобово. Якщо маєте можливість - краще утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби. У складних погодних умовах головне - безпека людей, стабільна робота критичної інфраструктури та проїзні дороги", ‒ закликав Кулеба.

Як повідомлялося, напередодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко попереджала, що через погіршення погодних умов у країні можуть запроваджуватися позапланові відключення електроенергії.

Вона наголосила, що негода створює додатковий тиск на енергосистему, яка й без того працює під постійними атаками ворога. Уряд ухвалив необхідні рішення, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури та зменшити вплив несприятливих погодних умов.