Федоров дав поради, як користуватися інтернетом до 72 годин без електрики

Масові відключення електроенергії в Україні зробили питання стабільного інтернет-зв’язку критично важливим для мільйонів громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Технології для стабільного інтернету під час відключень

Найнадійнішим рішенням під час відключень електроенергії залишається оптоволоконна технологія xPON. Вона споживає мінімум електроенергії, що дозволяє провайдерам підтримувати зв’язок до 72 годин навіть без світла.

За словами Федорова, більшість провайдерів з xPON здатні забезпечувати стабільний інтернет протягом трьох діб. Показовий приклад — Харківська область, де 99% користувачів xPON мали доступ до мережі під час масштабних знеструмлень.

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Для підключення xPON у квартиру заводять оптоволокно, а живлення роутера та оптичного термінала забезпечується павербанком або зарядною станцією. За достатньої ємності акумулятора зв’язок може триматися до трьох діб. Перевірити можливість підключення можна на інтерактивних мапах Мінцифри, ЛУН або безпосередньо у свого провайдера.

"Інтернет і мобільна мережа потрібні не лише для роботи чи навчання, а й для безпеки, отримання сповіщень та зв’язку з рідними", — наголосив міністр цифрової трансформації.

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Альтернативи та поради під час блекаутів

Якщо зникає сигнал мобільного оператора, варто скористатися національним роумінгом. Для цього у налаштуваннях смартфона потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі та під’єднатися до доступного оператора вручну.

Фахівці радять зменшити навантаження на мережу: відключати автоматичне завантаження фото та відео, обмежувати фонові оновлення додатків і користуватися текстовими повідомленнями замість відеодзвінків.

Окрім xPON, в Україні використовують й інші типи підключень:

xDSL – через мідний телефонний кабель, працює 4–8 годин за живлення від павербанка;

DOCSIS – через телевізійний кабель, зазвичай 4–8 годин, інколи до 72 годин;

FTTx – оптоволокно до будинку, стандартно 4–8 годин, інколи до трьох діб залежно від провайдера.

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Завдяки правильній технології та простим налаштуванням українці можуть залишатися на зв’язку навіть у складних умовах блекаутів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уряд підготує рішення, щоб на час погіршення погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня .

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