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Новини Відключення електроенергії
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Через негоду та обстріли на Чернігівщині знеструмлено понад 60 тисяч абонентів

світло

У Чернігівській області через негоду та російські обстріли без електропостачання залишилися понад 60 тисяч споживачів.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що аварійні відключення електроенергії зафіксовані по всій території області. Основна частина пошкоджень електромереж спричинена саме складними погодними умовами.

За даними енергетиків, негода залишила без світла понад 60 тисяч абонентів. Водночас обстріли також призвели до додаткових аварій у мережах.

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Зокрема, у Сновській громаді через складні погодні умови знеструмлено близько 90% території. Для забезпечення життєдіяльності громади використовують генератори.

У Києві після масованої атаки російських військ спостерігаються перебої з постачанням електроенергії та води.

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