Через негоду та обстріли на Чернігівщині знеструмлено понад 60 тисяч абонентів

У Чернігівській області через негоду та російські обстріли без електропостачання залишилися понад 60 тисяч споживачів.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що аварійні відключення електроенергії зафіксовані по всій території області. Основна частина пошкоджень електромереж спричинена саме складними погодними умовами.

За даними енергетиків, негода залишила без світла понад 60 тисяч абонентів. Водночас обстріли також призвели до додаткових аварій у мережах.

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Зокрема, у Сновській громаді через складні погодні умови знеструмлено близько 90% території. Для забезпечення життєдіяльності громади використовують генератори.

У Києві після масованої атаки російських військ спостерігаються перебої з постачанням електроенергії та води.

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Атака РФ на Україну 9 січня

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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