До конца дня левый берег Киева перейдет к плановым графикам отключений, - Свириденко

Сейчас в Киеве на правом берегу действуют плановые графики отключений, на левом - аварийные. До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам на левом берегу Киева.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Привлечены максимум сил для восстановления

"Сегодня максимум сил задействовано для восстановления работы энергосистемы после очередного циничного российского удара. Начиная со вчерашнего вечера, существенные повреждения понесли энергетические объекты в городе Кривой Рог, Киевской области и городе Киеве. Это были сложные удары - с применением баллистики. По результатам проведенных соответствующих работ на данный момент восстановлено электро- и теплоснабжение в городе Кривой Рог, а также в населенных пунктах Киевской области", - заявила глава правительства.

Ситуация со светом в Киеве

По словам Свириденко, наиболее сложная ситуация остается в городе Киеве.

В настоящее время восстановлено электроснабжение большей части правого берега столицы — действуют плановые графики отключений. Аварийные отключения применяются на отдельных участках, где продолжаются восстановительные работы.

"На большей части левого берега применяются аварийные отключения, восстановительные работы по электроснабжению находятся на завершающем этапе. До конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам", - сообщила премьер-министр.

Ситуация с теплоснабжением

По словам главы Кабмина, восстановление теплоснабжения продолжается, однако значительная часть столицы пока остается без тепла.

"Соответствующие службы работают и будут работать в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла людям", - подчеркнула она.

Свириденко заявила, что правительство оказывает всю необходимую помощь для скорейшего завершения восстановительных работ. В то же время, по ее словам, правительство рассчитывает на активные действия со стороны местных властей как владельца поврежденных теплоэлектроцентралей.

"Учитывая количество людей, которые сейчас без тепла и электроэнергии, поручила всем причастным службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости и максимально развернуть дополнительные. Эта задача касается не только столицы, но и других населенных пунктов страны. Также правительством будут дополнительно привлечены ресурсы крупных государственных предприятий и банков для обеспечения поддержки украинцев", - заявила премьер-министр.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

