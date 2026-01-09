До кінця дня лівий берег Києва перейде до планових графіків відключень, - Свириденко

Наразі у Києві на правому березі діють планові графіки відключень, на лівому - аварійні. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків на лівому березі Києва.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Залучено максимум сил для відновлення

"Сьогодні максимум сил залучено для відновлення роботи енергосистеми після чергового цинічного російського удару. Починаючи з учорашнього вечора, суттєвих пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у місті Кривий Ріг, Київській області та місті Києві. Це були складні удари – із застосуванням балістики. За результатами проведених відповідних робіт станом на зараз відновлено електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області", - заявила очільниця уряду.

Ситуація зі світлом у Києві

За словами Свириденко, найбільш складна ситуація залишається у місті Києві.

Наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи.

"На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків", - повідомила прем'єр-міністерка.

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Ситуація з теплопостачанням

За словами очільниці Кабміну, відновлення теплопостачання триває, однак значна частина столиці наразі залишається без тепла.

"Відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла людям", - наголосила вона.

Свириденко заявила, що уряд надає всю необхідну допомогу для якнайшвидшого завершення відновлювальних робіт. Водночас, за її словами, уряд розраховує на активні дії з боку місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей.

"З огляду на кількість людей, які зараз без тепла та електроенергії, доручила всім причетним службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності та максимально розгорнути додаткові. Це завдання стосується не лише столиці, а й інших населених пунктів країни. Також урядом буде додатково залучено ресурси великих державних підприємств і банків для забезпечення підтримки українців", - заявила прем'єр-міністерка.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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