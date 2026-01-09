Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко

Столичним комунальникам дали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення", - розповів парламентар.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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