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Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко
Столичним комунальникам дали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення", - розповів парламентар.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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Придурку, а при чому тут міська влада до ОБОРОНИ, до ППО, до захисту енергооб`єктів? Хто ж то там корупціонери? Всілякі зеленські, міндічі, чернишови, галущенки, рєзнікови ...?
То ж яким боком тут місто, придурку?
Те, що є розпорядження зливати воду то, дебіли, не від корупції, а від безвиходдя! Щоб труби не розморозити, дебіле.
Але ж ти і тобі подібне хотіло, щоб па-пріколу, хотіло, щоб паржать? Ну ржи, чого ж ти тут?