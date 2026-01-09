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Комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем, - нардеп Кучеренко

Опалення в Києві під загрозою: подробиці від нардепа

Столичним комунальникам дали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За моєю інформацією в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовного подальших дій населення", - розповів парламентар.

Опалення в Києві під загрозою: подробиці від нардепа

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Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

Київ (21166) Кучеренко Олексій (86) опалення (1078)
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Топ коментарі
+34
Вся рада только занимаается тем что наперегонки рапортуют где херово (прям как главный зеленый тиктокер). Непонятно что эти уроды делают чтоб хоть чтото предотвратить а не быть сраными статистами
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09.01.2026 12:26 Відповісти
+22
Всрався? Молодець. ще б штани перед тим зняв.
Придурку, а при чому тут міська влада до ОБОРОНИ, до ППО, до захисту енергооб`єктів? Хто ж то там корупціонери? Всілякі зеленські, міндічі, чернишови, галущенки, рєзнікови ...?
То ж яким боком тут місто, придурку?
Те, що є розпорядження зливати воду то, дебіли, не від корупції, а від безвиходдя! Щоб труби не розморозити, дебіле.
Але ж ти і тобі подібне хотіло, щоб па-пріколу, хотіло, щоб паржать? Ну ржи, чого ж ти тут?
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09.01.2026 12:43 Відповісти
+20
Підуть за мільярдами дерев для буржуйок судячи з усього.
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09.01.2026 12:30 Відповісти

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