8 533 74

Коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем, - нардеп Кучеренко

Отопление в Киеве под угрозой: подробности от нардепа

Столичным коммунальщикам дали команду сливать воду из внутридомовых систем.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - рассказал парламентарий.

Отопление в Киеве под угрозой: подробности от нардепа

Читайте: В результате ночной атаки РФ по Киеву повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов, - Клименко

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Дефицит зенитных ракет затрудняет отражение массированных атак РФ по Киеву, - Игнат

Автор: 

Киев (26519) Кучеренко (116) Тарифы на отопление (736)
Топ комментарии
+20
Вся рада только занимаается тем что наперегонки рапортуют где херово (прям как главный зеленый тиктокер). Непонятно что эти уроды делают чтоб хоть чтото предотвратить а не быть сраными статистами
09.01.2026 12:26 Ответить
+14
Підуть за мільярдами дерев для буржуйок судячи з усього.
09.01.2026 12:30 Ответить
+12
09.01.2026 12:31 Ответить
Вся рада только занимаается тем что наперегонки рапортуют где херово (прям как главный зеленый тиктокер). Непонятно что эти уроды делают чтоб хоть чтото предотвратить а не быть сраными статистами
09.01.2026 12:26 Ответить
За першої ж небезпеки влада зливає воду. Це все що потрібно знати про рівень компетенції київської влади. Безглузді та безпорадні корупціонери, які можуть тільки паратизувати на грошових потоках і неспроможні на ефективні дії в критичних ситуаціях.
09.01.2026 12:31 Ответить
Я тебе вже років десять на Цензорі бачу. Такий собі всезнайка, і лікар, і полководець, і інженер. Давай, кажи що тут треба робити. Які в тебе геніальні пропозиції?
09.01.2026 12:40 Ответить
Щоб вода була теплою її потрібно підігріти! мер Кличко
09.01.2026 13:03 Ответить
Тобі, дурню, два проводи до ,язика і бігати по сходам, будеш тепло для будинків *********
09.01.2026 13:07 Ответить
Тупі розмови не на часі, потрібні рішення як підтримати температуру води більше нуля, або додати в воду присадки щоб вода не замерзала при мінусовій температурі.
09.01.2026 13:12 Ответить
Знаєш скільки ті присадки коштують? І їх скільки немає в наявності щоб залити в систему Києва. Нічого страшного не буде якщо зіллють воду з батарей і трас де вона може замерзнути. Залишаться цілими до того часу поки не відремонтують теплогенерацію.
Чи ти хочеш щоб все замерзло й порвало?
Довбні *****
09.01.2026 13:36 Ответить
Якби Кличко був не дебіл, він би скрізь залив присадки і ще б заробив на цьому. А тепер будемо купляти за страшні гроші і заливати взимку щоб врятувати опалення.
09.01.2026 13:51 Ответить
Всрався? Молодець. ще б штани перед тим зняв.
Придурку, а при чому тут міська влада до ОБОРОНИ, до ППО, до захисту енергооб`єктів? Хто ж то там корупціонери? Всілякі зеленські, міндічі, чернишови, галущенки, рєзнікови ...?
То ж яким боком тут місто, придурку?
Те, що є розпорядження зливати воду то, дебіли, не від корупції, а від безвиходдя! Щоб труби не розморозити, дебіле.
Але ж ти і тобі подібне хотіло, щоб па-пріколу, хотіло, щоб паржать? Ну ржи, чого ж ти тут?
09.01.2026 12:43 Ответить
Шукайте рішення як опалювати будинки!
09.01.2026 13:04 Ответить
хужєнєбудєт, придурку!
Про рішення, дебіле, треба було в квітні 19-го думати. Чи може ти дійсно думав, що то хужєнєбудєт? Реально?!
Ну то тепер буржуйку собі майструй. І дрова заготовляй. Це ж і є країна ЙОГО мрій. Ну ти ж того хотів! Хіба забув?
І то ще не кінець, на жаль, хужєнєбудєт...
09.01.2026 13:23 Ответить
Тільки ідіоти вірять що від персони Президента в їх безпосередньому життя може щось змінитись.
09.01.2026 13:27 Ответить
То тільки повні дебіли думають, що якщо у владу вибрати паяців, вуличних шлюх і всілякий непотріб, то хужєнєбудєт.
Ти ж то па-пріколу, ну чисто щоб поржать. А воно он як. І тепер, ти удобище скавулиш, думайте, як будинки обігрівати? Бо то ж хтось, а не ти і тобі подібне бидло то все натворило?
Здавалось би, цілком очевидні речі, всілякі зеленські, міндічі і всіляка інша мерзота, але ж то не вони, і не ти... думайте, воно скавчить... А ти думало, сучище?
Ти ж навіть в тому впевнений, правда ж? То ж в тебе невиліковно...
09.01.2026 13:34 Ответить
А до того у владя були не повії? Гірше не стало!
09.01.2026 13:52 Ответить
Гірше не стало!
вибачте, ви ******** чи так переконливо придурюєтесь?
09.01.2026 13:58 Ответить
упорті зілібоби висловлюють всі претензії Кличку. а як же тімурка мамєдка, солодка канхфетка?
до нього запитань у вас немає, зілібобікі?
09.01.2026 13:17 Ответить
То ти мені?
09.01.2026 13:19 Ответить
Харош дурня грати. Якщо системи вимерзнутьь, то буде ще більша катастрофа
09.01.2026 13:02 Ответить
Якщо злити воду, до весни вже будинки будуть холодні. Це означає що мешканців будинків потрібно примусово відселяти! Київська влада має варіанти розселення мешканців багатоповерхівок? Потрібно боротись за тепло всіма засобами, переселяти людей просто немає куди! Або влада буде працювати, або хай йде з посад
показать весь комментарий
09.01.2026 13:07 Ответить
А ну, клоун, розкажи, як "всіма засобами обігріти" тисячі багатоквартирних будинків?
Є тільки одне рішення-тобі два проводи до язика і бігати по сходам, " тепловиробляти".
09.01.2026 13:10 Ответить
Присадки в воду, щоб вода не замерзала при мінусовій температурі і підігрівати воду прямо в будинках і ганяти насосами по системі будь якими способами!
09.01.2026 13:13 Ответить
Якими насосами? Чим підігрівати прямо в будинках? Хіба що дати тобі паяльну лампу та велосипедний насос, покажеш всім як це робити, особливо коли світла нема по кілька годин...
показать весь комментарий
гріти прямим вогнем труби в підвалі, бензиновими та дизельними горілками, вварювати насос який буде ганяти воду по системі будинку від генератора.
09.01.2026 13:54 Ответить
я вам трохи вище питання поставив, тепер побачив цей ваш коментар й сумніви розсіялись.
можете на те питання не відповідати.
09.01.2026 14:00 Ответить
Ти правий, навіщо думати, зливай воду, а люди хай замерзають, особливо стари та немічні, та хворих. Більше грошей крадіям залишається
09.01.2026 13:30 Ответить
Ще один клоун у якого у хліву є тисячі обладнаних насосних станцій і тисячі бригад кваліфікованих слюсарів, яки на протязі доби відріжуть будинки від централізованого тепла, встановлять насосні станції і автономні котельні.
09.01.2026 13:36 Ответить
Так потрібно було з минулої весни розпочинати, а тепер будете робити взимку!
09.01.2026 13:55 Ответить
Не сміши, клоун. Ти вже "виробив тепло", бігаючи по сходам
09.01.2026 13:57 Ответить
розглядайте встановлення котелень як підготовку до наступного опалювального сезону, бо прийде весна ви як рибки гупі знову все забудете.
09.01.2026 13:59 Ответить
Мабуть ти ще і тупой, бо до чого клоун, хлів та насосні станції
09.01.2026 14:01 Ответить
Позаминулої зими, коли були масові обстріли енергетики і застосовували "превентивні відключення", теж зливали. І нічого не сталось, ніхто холодний не залишився.
09.01.2026 13:13 Ответить
нічого не роблять, крім того що 3.14здять бабло. і так 7 років
09.01.2026 13:14 Ответить
Зливають воду - а мільйони киян?
09.01.2026 12:28 Ответить
Підуть за мільярдами дерев для буржуйок судячи з усього.
09.01.2026 12:30 Ответить
а мільйони киян злили вже давно.
09.01.2026 12:34 Ответить
Зубрити мирні плани
09.01.2026 12:35 Ответить
Тобто в багатоповерхівках зараз життя стає неможливим? Адже світла теж немає по півдня.
09.01.2026 12:29 Ответить
Якщо не злити воду і труби розмерзнуться- життя в тих будинках ще надовго стане неможливим.
09.01.2026 12:42 Ответить
Взагалі я там написав слово "зараз".
09.01.2026 12:47 Ответить
Та со свето по пол дня даже без отопления деть ещё очень даже можно. И даже неплохо по нынешним меркам) Если можно хотя бы частично обогреватель и бойлер запитать, уже шикарно
09.01.2026 12:50 Ответить
Зеля срал на мешканців Києва та всієї України. Працює на пуйла.
09.01.2026 12:31 Ответить
Скоріше на себе, а ху...лу це просто подобається і він його використовує
09.01.2026 13:34 Ответить
Вних вдома все окей,а народ нехай викручується.
09.01.2026 12:29 Ответить
09.01.2026 12:31 Ответить
ця гниль тимошенківська, була міністром ЖКХ-ніхуа корисного для галузі не зробила, а зараз піариться на горі та проблемах!
09.01.2026 12:33 Ответить
Знаєте, що означає фраза " зливайте воду"? Отож...
09.01.2026 12:34 Ответить
Люди виїдуть у маленькі містечка, райцентри, а там буде підвищена активність мобільних абонентів, самі знаєте де опиниться інформація про кількість абонентів.
09.01.2026 12:38 Ответить
і при цій двіжухі по переміщенню маси наріда, тцк вийде з перцевими балончиками на велику дорогу й перевиконає плани по мобілізації!
09.01.2026 12:43 Ответить
Встиг, встиг сунути тцк. Бігом до каси, там вже черга таких, бажаючих отримати "па павішєному таріфу"
09.01.2026 13:05 Ответить
)))))) біжи бігом за пєчєнькой в тцк
09.01.2026 13:34 Ответить
У клоунів теж воду зливають?
09.01.2026 12:44 Ответить
Так, но тільки там де вони не мешкають
09.01.2026 13:36 Ответить
все чого навчились добре красти
09.01.2026 12:44 Ответить
Для тех кто фтанке.
При морозах воду из системы отопления нужно сливать, если отопление не работает. Иначе порвёт все трубы и батареи
09.01.2026 12:45 Ответить
Розморозяться..вірніше
09.01.2026 12:47 Ответить
"Фтанке" ті хто не розуміє,що тут обговорюють не сам факт зливу води з тепломереж,а те чому це власне відбувається. Де захист критичної інфраструктури? Хто вкрав гроші?
09.01.2026 12:55 Ответить
Концерт клоунських геніталій на роялі закінчився так як і повнен був- повною руїною.
09.01.2026 13:52 Ответить
Ну якшо злиють то вже хіба шо влітку заливатимуть ..в кращому разі
09.01.2026 12:46 Ответить
А антифризу додати в систему напередодні зими розуму бракує? І грошей? Пожебракуйте в європейців
09.01.2026 12:48 Ответить
Туди ледве чи не воду з каналізації ллють, а ви про антифріз якийсь... Навчилися всяким хитромудрим викрутасам у тих своїх Європах.
09.01.2026 13:09 Ответить
Антифриз давно пропили або вкрали
09.01.2026 13:43 Ответить
"кучеренко" то Жулькин (Тімашенка) ворюга, чи не так?
чомусь це ЧМО, "скромнєнька забила" написати що команду дали Районні Державні Ажміністрації, підпорядковані ТіМУРчику Ткаченку, зєХАЛУЯ!
СОУПАДЕНІЄ?!?
09.01.2026 12:53 Ответить
«Коли немає світла - живіть життя». Ексміністр Кулеба порадив українцям берегти світло одне в одному

Чекаємо нову надихаючу цитату від видатного лопатоборця Кулєби на кшталт :

Немає опалення - горіть серцями . чи
Нема води - пливіть за рікою життя

 Бо вам посполитим легко - а Кулєбі тяжко - ніяк повістку донести не можуть . Лопати вдома іржавіють.
09.01.2026 12:54 Ответить
А кулеба виявляється ще той цинічний покидьок.
09.01.2026 12:57 Ответить
Чому виявляється? Я і раніше таку думку мав
09.01.2026 13:42 Ответить
Я думав він просто нікчема на підтанцьовках у дєрьмака.
09.01.2026 13:58 Ответить
КурВченко бреше.
09.01.2026 13:29 Ответить
І ще одне, ця шістка на отриманні, не від тей адміністрації чекає команди.
09.01.2026 13:31 Ответить
Да досить нити, головне щоб гроші з нас і надалі брали, а ще додатково нарахували за злиття води
09.01.2026 13:41 Ответить
Це той самий "батьківщинець" імені Йулї Тимошенко Кучеренко, який вважає, що зараз саме час, щоб підвищити тариф за електроенергію для населення.

09.01.2026 13:50 Ответить
Цей всезнайка кучеренко все знає, все вміє. То скажи, як діяти? Може нехай система перемерзне? Не хочеш спитати у зешобли, як підготовили енергетику?
09.01.2026 13:52 Ответить
Ото буде де бабла косити на продажу батарей труб та арматури. Витягуванні труб з підлог та стін, потім нові ремонти....Велике сантехніцтво президента України....
09.01.2026 13:58 Ответить
Що ж ти, пацюк старий, паніку сієш?
09.01.2026 14:04 Ответить
 
 