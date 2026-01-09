Коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем, - нардеп Кучеренко
Столичным коммунальщикам дали команду сливать воду из внутридомовых систем.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.
Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - рассказал парламентарий.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
