Коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем, - нардеп Кучеренко

Столичным коммунальщикам дали команду сливать воду из внутридомовых систем.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

Ждем четкой информации от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения", - рассказал парламентарий.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

