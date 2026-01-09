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Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко

Опалення в Києві

У 1083 житлових будинках у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах Києва вже відновили опалення.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Відновлення опалення

Так, він зазначив, що теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без послуги через ворожу атаку.

"Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок)", - йдеться в повідомленні.

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Роботи тривають у режимі надзвичайної ситуації

Повідомляється, що фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.

Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.

Кличко додав, що ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва.

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Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Автор: 

Київ (21166) Кличко Віталій (3586) опалення (1078)
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