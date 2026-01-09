Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко
У 1083 житлових будинках у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах Києва вже відновили опалення.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Відновлення опалення
Так, він зазначив, що теплопостачання вже повернули до частини будинків, що залишилися без послуги через ворожу атаку.
"Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. (Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок)", - йдеться в повідомленні.
Роботи тривають у режимі надзвичайної ситуації
Повідомляється, що фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації, щоб відновити подачу тепла в оселі киян.
Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.
Кличко додав, що ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває. Комунальники роблять все, щоб якнайшвидше відновити надання послуг мешканцям Києва.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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