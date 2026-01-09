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Новини Опалювальний сезон Обстріли Києва
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Злиття води не означає тривалу відсутність тепла, - пояснення КМДА

Чому зливають воду з будинкових систем Києва?

Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі та не означає тривалу відсутність тепла.

Про це повідомили у КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - пояснили у КМДА.

Там наголосили, що злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час.

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"Таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу - це вимога безпеки", - додали у КМДА.

Відповідні рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років та передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

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"Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.

Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.

Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - наголосили в адміністрації.

Там також закликали утриматися від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію.

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Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
  • Нардеп Кучеренко повідомив, що комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

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Автор: 

КМДА (2371) Київ (21166) опалення (1078)
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Топ коментарі
+18
Десь годину тому виходив до крамниці. Зустрів сусіда, якому в 2019 році намнамався пояснити шо його голосування за проект Кремля кривобівненського блазня привиде до повномаштабной війни тощо. На шо він тоді з посмішкою, типа от ти ж дурень, відповів мені - пасмотрим. Так він почав жалитись шо ось води нема, опалення нема тощо. А я йому нагадав 2019 рік і спитав - ну шо, пасматрел? Воно чикурнуло до дому а я вслід ще кажу - п при Порошннко такого не було. Грюкнув дверима.
Мабуть обращився
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09.01.2026 14:59 Відповісти
+16
https://t.me/BerezaJuice/61681 Борислав Береза:
Ситуація в Києві хрінова. Через російські обстріли і враження ТЕЦ почали зливати воду з системи у будинках. В Київраді "по знайомству" мені підтвердили, що зливати будуть весь лівий берег і частину правого. Відновлення залежить від нових обстрілів, температури та ще деяких чинників і може тривати від тижня до чотирьох.
І не забувайте, що кожен киянин, який сьогодні зіткнувся з цією проблемою, має можливість "подякувати" не лише Путіну і рашистам, які атакували та вразили енергосистему, а і друзяці та бізнес-партнеру президента - Тимуру Міндічу. Тому що він, Галущенко та багато ще з тих, хто замазаний у корупції на енергетиці, несуть відповідальність за те, що енергооб'єкти не отримали захист, рашистам було легше досягнути мети, а двушечка на Москву пішла. І кияни сидять без світла, тепла і води. Все взаємопов'язано.
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09.01.2026 15:30 Відповісти
+13
Банально, але факт: "хочеш миру - готуйся до війни" (с). зє! абсолютно до війни не готувався: "просто пєрєстать стрєлять", "пасматрєть в глаза путєна", "сайтісь где-то пасєрєдінє", розмінування, шатли на Чонгар, гроші в асфальт... - це не тягне на провину перед тим, що зараз коїться? Що було у голові клоуна, який вирішив під час війни стати президентом? І що було у наших головах, коли ми його обирали? Як брякнув один підвипивший промовник на поминках: "спі дорогой товарищь, ти вполнє ето заслужіл" (с).
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09.01.2026 15:11 Відповісти

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