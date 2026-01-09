Злиття води не означає тривалу відсутність тепла, - пояснення КМДА

Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі та не означає тривалу відсутність тепла.

Про це повідомили у КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - пояснили у КМДА.

Там наголосили, що злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час.

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"Таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу - це вимога безпеки", - додали у КМДА.

Відповідні рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років та передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.

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"Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.



Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.



Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - наголосили в адміністрації.

Там також закликали утриматися від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Нардеп Кучеренко повідомив, що комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

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