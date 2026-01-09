Злиття води не означає тривалу відсутність тепла, - пояснення КМДА
Злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі та не означає тривалу відсутність тепла.
Про це повідомили у КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - пояснили у КМДА.
Там наголосили, що злиття води не означає, що тепло буде відсутнє тривалий час.
"Таку процедуру застосовують навіть тоді, коли відключення може тривати кілька годин або добу - це вимога безпеки", - додали у КМДА.
Відповідні рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років та передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж.
Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж суб'єкта господарювання за узгодженням з енергопостачальною організацією.
"Внаслідок пошкоджень елементів критичної інфраструктури значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без постачання. Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла.
Із ночі енергетики та інші міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах, попри ризики й негоду.
Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - наголосили в адміністрації.
Там також закликали утриматися від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
- Нардеп Кучеренко повідомив, що комунальникам у Києві доручили зливати воду з внутрішньобудинкових систем.
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Ситуація в Києві хрінова. Через російські обстріли і враження ТЕЦ почали зливати воду з системи у будинках. В Київраді "по знайомству" мені підтвердили, що зливати будуть весь лівий берег і частину правого. Відновлення залежить від нових обстрілів, температури та ще деяких чинників і може тривати від тижня до чотирьох.
І не забувайте, що кожен киянин, який сьогодні зіткнувся з цією проблемою, має можливість "подякувати" не лише Путіну і рашистам, які атакували та вразили енергосистему, а і друзяці та бізнес-партнеру президента - Тимуру Міндічу. Тому що він, Галущенко та багато ще з тих, хто замазаний у корупції на енергетиці, несуть відповідальність за те, що енергооб'єкти не отримали захист, рашистам було легше досягнути мети, а двушечка на Москву пішла. І кияни сидять без світла, тепла і води. Все взаємопов'язано.