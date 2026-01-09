Слив воды не означает длительное отсутствие тепла, - объяснение КГГА
Слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренаж позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - объяснили в КГГА.
Там подчеркнули, что слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время.
"Такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки - это требование безопасности", - добавили в КГГА.
Соответствующие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей.
Решение о дренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией.
"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.
С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду.
Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - подчеркнули в администрации.
Там также призвали воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 26 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
- Нардеп Кучеренко сообщил, что коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем.
Пускають ... тільки не всіх
Якщо люди, які керують країною, не змогли подбати про опалення і воду навіть для власних дуп - то що можна очікувати від їх управління цілою державою?
Це просто їбані кловани, які можуть лише ******* і *******.
Мабуть обращився
Ситуація в Києві хрінова. Через російські обстріли і враження ТЕЦ почали зливати воду з системи у будинках. В Київраді "по знайомству" мені підтвердили, що зливати будуть весь лівий берег і частину правого. Відновлення залежить від нових обстрілів, температури та ще деяких чинників і може тривати від тижня до чотирьох.
І не забувайте, що кожен киянин, який сьогодні зіткнувся з цією проблемою, має можливість "подякувати" не лише Путіну і рашистам, які атакували та вразили енергосистему, а і друзяці та бізнес-партнеру президента - Тимуру Міндічу. Тому що він, Галущенко та багато ще з тих, хто замазаний у корупції на енергетиці, несуть відповідальність за те, що енергооб'єкти не отримали захист, рашистам було легше досягнути мети, а двушечка на Москву пішла. І кияни сидять без світла, тепла і води. Все взаємопов'язано.