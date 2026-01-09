Слив воды не означает длительное отсутствие тепла, - объяснение КГГА

Слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла.

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренаж позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - объяснили в КГГА.

Там подчеркнули, что слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время.

"Такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки - это требование безопасности", - добавили в КГГА.

Соответствующие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей.

Решение о дренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией.

"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.



С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду.



Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - подчеркнули в администрации.

Там также призвали воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию.

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 26 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Нардеп Кучеренко сообщил, что коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем.

