2 565 29

Слив воды не означает длительное отсутствие тепла, - объяснение КГГА

Почему сливают воду из домовых систем Киева?

Слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно дренаж позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - объяснили в КГГА.

Там подчеркнули, что слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время.

"Такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки - это требование безопасности", - добавили в КГГА.

Соответствующие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей.

Решение о дренировании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей субъекта хозяйствования по согласованию с энергоснабжающей организацией.

"В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду.

Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - подчеркнули в администрации.

Там также призвали воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию.

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 26 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
  • Нардеп Кучеренко сообщил, что коммунальщикам в Киеве поручили сливать воду из внутридомовых систем.

Топ комментарии
+2
Все залежить від того які будуть морози і як довго
09.01.2026 14:32 Ответить
+2
Наскільки швидку відновлять теплосистему - поки що доводиться гадати.
09.01.2026 14:33 Ответить
+2
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
09.01.2026 14:33 Ответить
Все залежить від того які будуть морози і як довго
09.01.2026 14:32 Ответить
А добавити в воду незамерзайку - антифриз? - дорого? - чи нереально?
09.01.2026 14:33 Ответить
Зачем? Антифриз как-то нагреет воду в трубах.
09.01.2026 14:37 Ответить
Шоб хтось напився здуру ?
09.01.2026 14:38 Ответить
Ты представь сколько его нужно на такой большой город, это тебе не машину залить
09.01.2026 14:43 Ответить
У таких масштабах дороговартісне задоволення. І якщо через умовно тиждень знову доведеться робити подібну маніпуляцію. БОюсь це для наших чінуш може стати схємкою, так вони і по три рази на день будуть зливати із систем не тільки воду.
09.01.2026 14:43 Ответить
в межах Києва це скільки тисяч кубів антифрізу треба? я думаю ця сума в мільярдах гривень рахувалась би. тим більше що коли прорвало радіатор з гарячею водою в квартирі - то суттєва біда, а ось коли потече антифріз з якогось крану чи радіатору і знищить все майно в квартирі, то навіть і думати не хочеться про таке
09.01.2026 14:45 Ответить
текучість велика
09.01.2026 14:48 Ответить
Наскільки швидку відновлять теплосистему - поки що доводиться гадати.
09.01.2026 14:33 Ответить
В квітні можна буде прозвітувати про повне відновлення .
09.01.2026 14:44 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
09.01.2026 14:33 Ответить
Та дійсно, скільки там тої зими...
09.01.2026 14:34 Ответить
І висувати притензії вже не владі міста Київ, а комусь іншому
09.01.2026 14:45 Ответить
В Израиль не пускают, а в Африку - далек и могут съесть.
09.01.2026 14:48 Ответить
В Израиль не пускают
Пускають ... тільки не всіх
09.01.2026 14:55 Ответить
Прошлый раз 3-4 дня небыло. Думаю тут так же. Хотя бы свет дали. Можно бойлер нагреть да и обогреватель включить. Электричество тоже раньше завтрашнего дня ждать наверное глупо.
09.01.2026 14:39 Ответить
Не разорвет коммуникации(оптимизм), шапка-ушанка и отваливающиеся обои(у кого есть)-пессимизм. В любом случае - а могло бы быть еще хуже, если бы убежало... Лучше всего поклонникам Дж. Мартина.
09.01.2026 14:42 Ответить
Багато людей в Дніпрі вже повстановлювали собі вебасто в квартирах на всяк випадок, 150-200 грам соляри в годину, на дві три кімнати вистарчає... дожились...
09.01.2026 14:43 Ответить
посчитайте на сутки да на весь город , да на зиму и где набраться денег чтоб купить и где столько горючки взять
09.01.2026 14:54 Ответить
На сколько я знаю принцип работы таких обогревателей, есть необходимость отводить продукты горения солярки. В авто это реализовано через выхлопную трубу. Как в многоквартирном доме это реализовать?
09.01.2026 15:07 Ответить
Щодо відсутності опалення у верховній раді: "Це багато говорить про компетенцію народних обранців, хоспаді прасті.

Якщо люди, які керують країною, не змогли подбати про опалення і воду навіть для власних дуп - то що можна очікувати від їх управління цілою державою?

Це просто їбані кловани, які можуть лише ******* і *******.
09.01.2026 14:45 Ответить
не розумію криків відчаю. У нас в мирні роки якось шось згоріло в кочегарці - зливали воду , дня два не було тепла поки ремонтували, потім наповнили водою знов. Всі у нас теж тоді вопіли - але не через злиту воду, а через ту падлу яка зіпсувала кочегарку
09.01.2026 14:45 Ответить
В мирное время можно было обогреватель подключить. Куда сейчас его подключать? К крану с холодной водой.
09.01.2026 14:53 Ответить
до вечера?
09.01.2026 14:52 Ответить
Десь годину тому виходив до крамниці. Зустрів сусіда, якому в 2019 році намнамався пояснити шо його голосування за проект Кремля кривобівненського блазня привиде до повномаштабной війни тощо. На шо він тоді з посмішкою, типа от ти ж дурень, відповів мені - пасмотрим. Так він почав жалитись шо ось води нема, опалення нема тощо. А я йому нагадав 2019 рік і спитав - ну шо, пасматрел? Воно чикурнуло до дому а я вслід ще кажу - п при Порошннко такого не було. Грюкнув дверима.
Мабуть обращився
09.01.2026 14:59 Ответить
Банально, але факт: "хочеш миру - готуйся до війни" (с). зє! абсолютно до війни не готувався: "просто пєрєстать стрєлять", "пасматрєть в глаза путєна", "сайтісь где-то пасєрєдінє", розмінування, шатли на Чонгар, гроші в асфальт... - це не тягне на провину перед тим, що зараз коїться? Що було у голові клоуна, який вирішив під час війни стати президентом? І що було у наших головах, коли ми його обирали? Як брякнув один підвипивший промовник на поминках: "спі дорогой товарищь, ти вполнє ето заслужіл" (с).
09.01.2026 15:11 Ответить
Так, це стандартний технічний засіб, після якого, на жаль, доводиться довго і нудно стравлювати повітря з системи (яке, до речі, теж погіршує циркуляцію з усіма наслідками, наприклад, на горищах, що не опалюються).
09.01.2026 15:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/61681 Борислав Береза:
Ситуація в Києві хрінова. Через російські обстріли і враження ТЕЦ почали зливати воду з системи у будинках. В Київраді "по знайомству" мені підтвердили, що зливати будуть весь лівий берег і частину правого. Відновлення залежить від нових обстрілів, температури та ще деяких чинників і може тривати від тижня до чотирьох.
І не забувайте, що кожен киянин, який сьогодні зіткнувся з цією проблемою, має можливість "подякувати" не лише Путіну і рашистам, які атакували та вразили енергосистему, а і друзяці та бізнес-партнеру президента - Тимуру Міндічу. Тому що він, Галущенко та багато ще з тих, хто замазаний у корупції на енергетиці, несуть відповідальність за те, що енергооб'єкти не отримали захист, рашистам було легше досягнути мети, а двушечка на Москву пішла. І кияни сидять без світла, тепла і води. Все взаємопов'язано.
09.01.2026 15:30 Ответить
 
 