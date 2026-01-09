УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14914 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Київ Ракетна атака на Київ Обстріли Києва
3 209 16

Країни Перської затоки мають відреагувати на атаку РФ, унаслідок якої пошкоджено посольство Катару, - Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на російський нічний удар, унаслідок якого зазнало пошкоджень приміщення посольства Держави Катар у Києві.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж", - написав він.

Сибіга наголосив, що Україна готова надати всю необхідну допомогу катарським колегам.

Також читайте: Будівлю посольства Катару пошкоджено ударом РФ. Потрібна реакція світу, - Зеленський

"Ми закликаємо країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії", - додав глава МЗС.

Наслідки атаки 

Також міністр показав пошкодження в посольстві Катару.

Удар РФ по Києву пошкодив будівлю посольства Катару
Удар РФ по Києву пошкодив будівлю посольства Катару
Удар РФ по Києву пошкодив будівлю посольства Катару

Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Автор: 

Катар (290) Київ (21166) посольство (981) Повітряні атаки на Київ (1060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
всі мають щось робити крім йбаного зебидла.
показати весь коментар
09.01.2026 12:56 Відповісти
+8
Не мішайте йому проценти договору рахувати. Вже до скільки він там дорахував? 90%? Ну ще трохи, нехай рахунок вивчить... Ну і відосіки, А як без відосіків?
Ну і по-світу подорожувати не мішайте, така ж нагода в пацана. Персональний літак, охорона, прийоми, ресторани, готелі...
Життя пацану вдалось... а ви тут щоб щось робити...
показати весь коментар
09.01.2026 13:02 Відповісти
+3
та це країни глобального півня, абсолютно аморальні почвари, які квакають про те, щоб Україна везла зерно цим ушльопкам і тут тобі виціловують хйла в цікаві місця
показати весь коментар
09.01.2026 13:52 Відповісти

Завантаження...

 
 