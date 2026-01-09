Країни Перської затоки мають відреагувати на атаку РФ, унаслідок якої пошкоджено посольство Катару, - Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на російський нічний удар, унаслідок якого зазнало пошкоджень приміщення посольства Держави Катар у Києві.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж", - написав він.

Сибіга наголосив, що Україна готова надати всю необхідну допомогу катарським колегам.

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"Ми закликаємо країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії", - додав глава МЗС.

Наслідки атаки

Також міністр показав пошкодження в посольстві Катару.







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