Країни Перської затоки мають відреагувати на атаку РФ, унаслідок якої пошкоджено посольство Катару, - Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Перської затоки відреагувати на російський нічний удар, унаслідок якого зазнало пошкоджень приміщення посольства Держави Катар у Києві.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Нічний удар Росії по Києву завдав шкоди приміщенню іноземної дипломатичної місії, посольству Держави Катар в Україні. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції і нагадуванням про те, що жорстокість Росії не знає меж", - написав він.
Сибіга наголосив, що Україна готова надати всю необхідну допомогу катарським колегам.
"Ми закликаємо країни Перської затоки відреагувати дипломатичними каналами і публічно на безвідповідальні та небезпечні дії Росії", - додав глава МЗС.
Наслідки атаки
Також міністр показав пошкодження в посольстві Катару.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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