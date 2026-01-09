Будівлю посольства Катару пошкоджено ударом РФ. Потрібна реакція світу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 9 січня.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару", - зазначив він.

Також президент підтвердив застосування Росією ракети "Орєшнік".

"Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей.



Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - розповів він.

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Посольство

За словами президента, крім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару.

"Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", - додав він.

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Потрібна реакція світу

"Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури.

Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!"- підсумував він.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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