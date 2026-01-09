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Новини Масований ракетний обстріл Удар Орєшніком по Львову
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Будівлю посольства Катару пошкоджено ударом РФ. Потрібна реакція світу, - Зеленський

Зеленський прокоментував удар Орєшніка по Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 9 січня.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару", - зазначив він.

Також президент підтвердив застосування Росією ракети "Орєшнік".

"Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей.

Зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт – терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - розповів він.

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Посольство

За словами президента, крім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару.

"Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", - додав він.

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Потрібна реакція світу

"Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури.

Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!"- підсумував він.

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Що передувало?

Читайте: Наслідки атаки на Київ: ворог завдав ударів по житлових районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (28446) Катар (290) обстріл (35247)
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Топ коментарі
+16
О, проснулся песдюк. Левитан ты наш) Патужное информ бюро)
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09.01.2026 10:39 Відповісти
+10
А зелене чмо продовжує нити про "тиск світу". Де фламінги,козел?
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09.01.2026 10:41 Відповісти
+10
https://t.me/officialeurosolidarity/18246 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція Євросолідарність:
Позбавлення людей світла і тепла в морози - тероризм. Але поведінка рашистів не дивує: саме це вони роблять постійно.
Зеленський обіцяв блекаут на москві. Роздавав доручення про тисячі ракет і десятки тисяч дронів. Йому рапортували про величезні успіхи, він хвалився.
Час демонструвати. А ні - то час доповідати в парламенті про причини провалів, і робити не перетасовку колоди своїх, а призначати на посади професіоналів. Бо ціна «помилок», саботажу, корупції і «двушок на москву» надто висока
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09.01.2026 10:44 Відповісти

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