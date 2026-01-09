Атака дронів на Черкащину та Кіровоградщину: руйнування, постраждалих немає

Ворог атакував Черкащину та Новоукраїнський район Кіровоградщини дронами. Уламки пошкодили будинки та господарські споруди. Постраждалих немає, триває обстеження території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Черкаська область

На Черкащині українські ППО знешкодили 10 БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"До ранку Черкащина була на тривозі. Працювали наші сили та засоби ППО", - йдеться в повідомленні.

Минулося без травмованих. Але є наслідки для інфраструктури.

"У Черкаському районі уламками пошкоджено вікна й дахи щонайменше п'яти будинків і стільки ж господарських споруд", - додав Табурець.

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Кіровоградська область

На Кіровоградщині під ворожою атакою опинився Новоукраїнський район. В одній з громад пошкоджено приватне домоволодіння.

"Обійшлося без постраждалих та травмованих. Наразі територію обстежують спеціалісти", - повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

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