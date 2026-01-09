Атака дронів на Черкащину та Кіровоградщину: руйнування, постраждалих немає
Ворог атакував Черкащину та Новоукраїнський район Кіровоградщини дронами. Уламки пошкодили будинки та господарські споруди. Постраждалих немає, триває обстеження території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Черкаська область
На Черкащині українські ППО знешкодили 10 БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"До ранку Черкащина була на тривозі. Працювали наші сили та засоби ППО", - йдеться в повідомленні.
Минулося без травмованих. Але є наслідки для інфраструктури.
"У Черкаському районі уламками пошкоджено вікна й дахи щонайменше п'яти будинків і стільки ж господарських споруд", - додав Табурець.
Кіровоградська область
На Кіровоградщині під ворожою атакою опинився Новоукраїнський район. В одній з громад пошкоджено приватне домоволодіння.
"Обійшлося без постраждалих та травмованих. Наразі територію обстежують спеціалісти", - повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
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