Атака дронов на Черкасщину и Кировоградщину: разрушения, пострадавших нет
Враг атаковал Черкасскую область и Новоукраинский район Кировоградской области дронами. Обломки повредили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, продолжается обследование территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Черкасская область
В Черкасской области украинские ПВО обезвредили 10 БПЛА, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"До утра Черкасская область была на тревоге. Работали наши силы и средства ПВО", - говорится в сообщении.
Обошлось без травмированных. Но есть последствия для инфраструктуры.
"В Черкасском районе обломками повреждены окна и крыши как минимум пяти домов и столько же хозяйственных построек", - добавил Табурец.
Кировоградская область
В Кировоградской области под вражеской атакой оказался Новоукраинский район. В одной из громад повреждено частное домовладение.
"Обошлось без пострадавших и травмированных. Сейчас территорию обследуют специалисты", - сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.
