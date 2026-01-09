РУС
Атака дронов на Черкасщину и Кировоградщину: разрушения, пострадавших нет

Черкасская и Кировоградская области под атакой дронов: разрушения без пострадавших

Враг атаковал Черкасскую область и Новоукраинский район Кировоградской области дронами. Обломки повредили дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, продолжается обследование территории.

Черкасская область

В Черкасской области украинские ПВО обезвредили 10 БПЛА, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"До утра Черкасская область была на тревоге. Работали наши силы и средства ПВО", - говорится в сообщении.

Обошлось без травмированных. Но есть последствия для инфраструктуры.

Черкасском районе обломками повреждены окна и крыши как минимум пяти домов и столько же хозяйственных построек", - добавил Табурец.

Кировоградская область

В Кировоградской области под вражеской атакой оказался Новоукраинский район. В одной из громад повреждено частное домовладение.

"Обошлось без пострадавших и травмированных. Сейчас территорию обследуют специалисты", - сообщил начальник ОВА Андрей Райкович.

