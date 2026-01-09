Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 9 января.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – отметил он.
Также президент подтвердил применение Россией ракеты "Орешник".
"Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей.
Сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица", – рассказал он.
Посольство
По словам президента, кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара.
"Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освободить военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах", - добавил он.
Нужна реакция мира
"Прежде всего Соединенных Штатов, к которым в России действительно прислушиваются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии, и ощущать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры.
Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя терять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и какие ответные меры нам нужны. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подытожил он.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А посольство Оману ціле?
а фламінговий штаб як себе почуває ?
Крім того, водопостачання стабілізовано для всіх абонентів. Ремонтні роботи тривають.
https://www.youtube.com/live/8Hnc6Hh1Kic?si=IzW84QqUtvTqylyq
Позбавлення людей світла і тепла в морози - тероризм. Але поведінка рашистів не дивує: саме це вони роблять постійно.
Зеленський обіцяв блекаут на москві. Роздавав доручення про тисячі ракет і десятки тисяч дронів. Йому рапортували про величезні успіхи, він хвалився.
Час демонструвати. А ні - то час доповідати в парламенті про причини провалів, і робити не перетасовку колоди своїх, а призначати на посади професіоналів. Бо ціна «помилок», саботажу, корупції і «двушок на москву» надто висока
Також можна нагадати що половина ресурсів які продаються в Індію чи Китай дешевше ринкової вартості, купляють західні компанії які розташували там виробництва, США уже частково в останні два роки переносить до себе, а от ЄС наоборот нарощує, тому що там ресурси дешеві.
У вересні минулого року сказав: "Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України,то повинні знати в Кремлі,що буде блекаут у столиці Росії".
Коли таке заявляє Верховний Головком, то мав бути впевнений, що є чим відповісти. Але...схоже що нічим. москва живе спокійно.Попіарився на фламінго та й вистачить. Чи вирішив, що вдасться балачками та відосіками гідно відповісти, та влаштувати блекаут у москві?