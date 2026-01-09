Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 9 января.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – отметил он.

Также президент подтвердил применение Россией ракеты "Орешник".

"Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей.



Сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица", – рассказал он.

Посольство

По словам президента, кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара.

"Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освободить военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах", - добавил он.

Нужна реакция мира

"Прежде всего Соединенных Штатов, к которым в России действительно прислушиваются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии, и ощущать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры.

Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя терять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и какие ответные меры нам нужны. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подытожил он.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

