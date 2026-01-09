РУС
Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Нужна реакция мира, - Зеленский

Зеленский прокомментировал удар Орешника по Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 9 января.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", – отметил он.

Также президент подтвердил применение Россией ракеты "Орешник".

"Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей.

Сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица", – рассказал он.

Посольство

По словам президента, кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара.

"Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освободить военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах", - добавил он.

Нужна реакция мира

"Прежде всего Соединенных Штатов, к которым в России действительно прислушиваются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии, и ощущать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры.

Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя терять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и какие ответные меры нам нужны. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подытожил он.

Что предшествовало?

+2
Ж,И,Д, переживает за мусульман...
09.01.2026 10:34 Ответить
+1
О, проснулся песдюк. Левитан ты наш) Патужное информ бюро)
09.01.2026 10:39 Ответить
+1
Ага. Сказати яка буде реакція світу? Будуть ще сильніше закликати Україну до поступок і до переговорів. Бий падло Зелене по моцкві бо скоро будемо бити тебе.
09.01.2026 10:42 Ответить
Ж,И,Д, переживает за мусульман...
Антисемітизм. Фу
Ні..просто лукавий брехливий має язик
Потужно!!!

А посольство Оману ціле?
то у Оманської ZеГниди ще й енергетичний штаб є

а фламінговий штаб як себе почуває ?
❗️У Верховній Раді зараз немає опалення та води: світло ще є, - нардепи про наслідки атаки рф
Ай-яй-яй...
О, проснулся песдюк. Левитан ты наш) Патужное информ бюро)
⚡️Теплопостачання повернуто для понад 800 000 мешканців Дніпропетровщини станом на ранок, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Крім того, водопостачання стабілізовано для всіх абонентів. Ремонтні роботи тривають.
А зелене чмо продовжує нити про "тиск світу". Де фламінги,козел?
на який рахунок переводити гроші тепер ще й "на помощЪ в ремонті посольства катару", зєля повідомить додатково )
Ну так, він же в тих районах договорняк підписував
Лучше бы на деньги запуска этой ракеты своим россиянам отопление отремонтировали, замерзают
https://www.youtube.com/live/8Hnc6Hh1Kic?si=IzW84QqUtvTqylyq
Ага. Сказати яка буде реакція світу? Будуть ще сильніше закликати Україну до поступок і до переговорів. Бий падло Зелене по моцкві бо скоро будемо бити тебе.
Не відволікайся на різну фуйню! Вибори давай...
https://t.me/officialeurosolidarity/18246 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція Євросолідарність:
Позбавлення людей світла і тепла в морози - тероризм. Але поведінка рашистів не дивує: саме це вони роблять постійно.
Зеленський обіцяв блекаут на москві. Роздавав доручення про тисячі ракет і десятки тисяч дронів. Йому рапортували про величезні успіхи, він хвалився.
Час демонструвати. А ні - то час доповідати в парламенті про причини провалів, і робити не перетасовку колоди своїх, а призначати на посади професіоналів. Бо ціна «помилок», саботажу, корупції і «двушок на москву» надто висока
А чому ви думаєте що то провал, а ви поставте себе на сторону корупціонера, для якого це більше грошей із заходу на відновлення. І заходу вигідно, завантаження їх промисловості. Тому постійно політика неескалації і можливо навіть тиск на нас, щоб ракети не виробляли і не били по раші.
Можу спорити що ракети чи дрони, дальше на компонентах західних компаній. А про системи наведення винищувачів що скидають каби, які продають наші типу союзники французи складно щось сказати. Тому від них буде тільки занепокоєння.

Також можна нагадати що половина ресурсів які продаються в Індію чи Китай дешевше ринкової вартості, купляють західні компанії які розташували там виробництва, США уже частково в останні два роки переносить до себе, а от ЄС наоборот нарощує, тому що там ресурси дешеві.
Щось промовчав, якою буде відповідь?
У вересні минулого року сказав: "Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України,то повинні знати в Кремлі,що буде блекаут у столиці Росії".
Коли таке заявляє Верховний Головком, то мав бути впевнений, що є чим відповісти. Але...схоже що нічим. москва живе спокійно.Попіарився на фламінго та й вистачить. Чи вирішив, що вдасться балачками та відосіками гідно відповісти, та влаштувати блекаут у москві?
В реакція України не потрібна? Хоча би по мацкві, чи тихенько сидіти поки тебе б'ють? Бовдур, ірод зелений!
Нах нам такий президент, котрий уже 4 (чотири!) роки щоденно інформує, коментує, смакує скільки чого кацапи знищили, зруйнували, скількох Українців убили, скільки і де ракет і дронів по нас випустили??? Таке враження, що він це смакує, що для нього чим більше тим краще! ЯКИЙ НАРОД, НАВІТЬ ЯКЕ ОСТРІВНЕ ПЛЕМ"Я ТЕРПІЛО БИ ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА (ВОЖДЯ)???
треба відкрити посольство Оману.
