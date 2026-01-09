Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником"
Украина инициирует срочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".
Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", против Львовской области.
Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - подчеркнул он.
Сибига отметил, что РФ пытается оправдать этот удар якобы ответом на "удар" по резиденции Путина, которого никогда не было.
Это, по его словам, еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны, поэтому это требует глобального ответа.
"Нужны более решительные шаги против российского танкерного флота - и США правы, принимая здесь меры - а также против российских нефтяных доходов, нефтяных схем и активов. Не только в ЕС, но и во всем мире", - сказал он.
Сибига отметил, что Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- Трамп сказал, что США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина.
То на чию рішучу реакцію розраховує наше МЗС ?
Щось волати з цього приводу - допомагати пропаганді ворога. Тобто, робити ворожу пропаганду ефективнішою.
Якби дали нею по центрі львова і просто засунули туди металічні заготовки, то кожна окремо б попавши в багатоповерхівку, зруйнувала підїзд до першого поверху, швидкість падіння це велика кінетична енергія, аналог метеорита. А набивши гексагеном без детонатора то і два сусідніх.
Так ця ракета під ядерку і точність там 100-200 м але попавши в густозаселену територію, наробить багато біди.
Судячи вже з двох ударів "Орєшніком", мова іде про кілометри відхилення, а не про сотні метрів.
Проблеми можуть виникнути тільки на старті і виходу на орбіту, де криворука орківська оборонка.
І зараз теж не влучили.
А приліт Кинжала чи Іскандера по центру Львова норм?
То якого *** акцентуватися на одній пропагадистській кривій їболі, а не на 16 реально вбивчих Іскандерах?
Треба більше піднімати це питання в ЄС, може їх компанії хоча б компоненти для орківського озброєння перестануть продавати.
https://x.com/vinnicanin Kurt Wootz
https://x.com/vinnicanin @vinnicanin
Мали бути 3000 фламінгів 1000000 ударних дронів та блекаут у москві, а насправді гроші розкрадені , ракетобудівники- Цукермани та Міндічі повтікали , а блекаут у Дніпрі та Запоріжжі. А я вас попереджав чим це все закінчиться, але ви хотіли поржать. Смішно? Наржались?https://x.com/vinnicanin/status/2009209296681357381/photo/1 https://pbs.twimg.com/media/G-IlMqzWcAARVVG?format=jpg&name=small