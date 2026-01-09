Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником"

Украина инициирует срочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".

Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", против Львовской области.

Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что РФ пытается оправдать этот удар якобы ответом на "удар" по резиденции Путина, которого никогда не было.

Это, по его словам, еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны, поэтому это требует глобального ответа.

"Нужны более решительные шаги против российского танкерного флота - и США правы, принимая здесь меры - а также против российских нефтяных доходов, нефтяных схем и активов. Не только в ЕС, но и во всем мире", - сказал он.

Сибига отметил, что Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешнико" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

