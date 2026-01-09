РУС
Удар Орешником по Львову
4 017 33

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником"

Украина инициирует срочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".

Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", против Львовской области.

Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что РФ пытается оправдать этот удар якобы ответом на "удар" по резиденции Путина, которого никогда не было.

Это, по его словам, еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны, поэтому это требует глобального ответа.

"Нужны более решительные шаги против российского танкерного флота - и США правы, принимая здесь меры - а также против российских нефтяных доходов, нефтяных схем и активов. Не только в ЕС, но и во всем мире", - сказал он.

Сибига отметил, что Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Что предшествовало?

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Автор: 

Топ комментарии
+11
Згадаймо
09.01.2026 10:02 Ответить
+10
Яка різниця весело чи сумно? ООН треба було напрягти з цього приводу в любому випадку. Хоч це і до сраки.
09.01.2026 09:58 Ответить
+7
Черговий парад потужних занепокоєнностей, стурбованостей та кацапської брехні.
09.01.2026 09:55 Ответить
Купа веселих коментів на Цензорі щодо удару Орєшніком. Так весело що аж держава мусить волати до ООНв
09.01.2026 09:55 Ответить
Яка різниця весело чи сумно? ООН треба було напрягти з цього приводу в любому випадку. Хоч це і до сраки.
09.01.2026 09:58 Ответить
Ще в ООН поржуть ,з чергових патужних заяв.
09.01.2026 10:02 Ответить
Черговий парад потужних занепокоєнностей, стурбованостей та кацапської брехні.
09.01.2026 09:55 Ответить
ЄС в мокрих від страху штанцях , Трампа х#йло тримає за яйця педофільським компроматом , Китай спонсор війни , іншим пох ..
То на чию рішучу реакцію розраховує наше МЗС ?
09.01.2026 09:55 Ответить
Це просто церемоніал.
09.01.2026 10:00 Ответить
а хіба 3000 фламінгів та мільярди паляниць пеклів та іншого не зруйнувала паРашу в хлам ?
09.01.2026 10:00 Ответить
Згадаймо
09.01.2026 10:02 Ответить
а де потужний видосик зеленого лайна....про блекаут мацкви та іншу потужність....чмо брехливе
09.01.2026 10:02 Ответить
Орешник тот больше похож на какашник Какой там ООН импотентов, та ракета это старьё совковое расчитанное на ядерный заряд а так это просто летящая с большой скоростью болванка которая ни в состоянии причинить существенного ущерба толку от того какашника-орешника просто ноль .
09.01.2026 10:06 Ответить
а Ви уявляєте кінетичну енергію навіть шматка заліза вагою біля 50 кг (один з 36 **************, якщо не ділити, а залишити 6 моноблоків - то вже 250-300 кг, або півтори тони, якщо один), який летить з такою швидкістю? то просто щастя, що не прийшло по місту якомусь...
09.01.2026 10:30 Ответить
а я і не намагався когось залякати... усі розуміють, що нині - то більше залякувально-пропагандистський крок і низька точність тому, що для ядерного заряду відхилення 5-10 м чи 100-250 м особливого значення немає. але для когось і одне життя - то все, що є. і якби у німців був ще рік, - вони б стерли Лондон з лиця землі, як нині кабами рівняють наші міста на донеччині...
09.01.2026 10:47 Ответить
Щоби що? Це крива, коса але конвенційна зброя, яка ефективна тільки у якості пропаганди.

Щось волати з цього приводу - допомагати пропаганді ворога. Тобто, робити ворожу пропаганду ефективнішою.
09.01.2026 10:09 Ответить
Ти пишеш про то в чому сам ніх... не розбираєшся

Якби дали нею по центрі львова і просто засунули туди металічні заготовки, то кожна окремо б попавши в багатоповерхівку, зруйнувала підїзд до першого поверху, швидкість падіння це велика кінетична енергія, аналог метеорита. А набивши гексагеном без детонатора то і два сусідніх.

Так ця ракета під ядерку і точність там 100-200 м але попавши в густозаселену територію, наробить багато біди.
09.01.2026 10:34 Ответить
А вони хотіли мабуть влучити по якомусь гаражу у їбенях, а не по центру Львова?

Судячи вже з двох ударів "Орєшніком", мова іде про кілометри відхилення, а не про сотні метрів.
09.01.2026 10:41 Ответить
Перший раз попали в Південмаш в Дніпрі, другий не знаю, точність СС18 була 500 м, цієї не менше, технологія балістики була відпрацьована ще за совка, там в управлінні БЧ немає великих складнощів, а з поточними західними компонентами, що скоріше всьо чи навіть китайською електронікою вони будуть попадати точніше.

Проблеми можуть виникнути тільки на старті і виходу на орбіту, де криворука орківська оборонка.
09.01.2026 10:50 Ответить
Перший раз не влучили.
І зараз теж не влучили.

А приліт Кинжала чи Іскандера по центру Львова норм?

То якого *** акцентуватися на одній пропагадистській кривій їболі, а не на 16 реально вбивчих Іскандерах?
09.01.2026 10:54 Ответить
Перший раз влучили по заводу з точністю 500 м не пишіть ху..ню яку хайпили блогери, все вірно вони роблять з ООН не можна таке замовчувати, Європа язик в сраку запхала, а фактично там фігня відстані для МБР до її міст.

Треба більше піднімати це питання в ЄС, може їх компанії хоча б компоненти для орківського озброєння перестануть продавати.
09.01.2026 10:57 Ответить
У нас є повністю документація на СС18 могли б одну виготовити і пустити по тому ж порту LNG на дальньому сході, що б сильно зменшило екпортні можливості орків.
09.01.2026 10:52 Ответить
Без ядерної боєголовки від неї нуль толку. Більше шуму ніж руйнувань.
09.01.2026 10:56 Ответить
****...ш людини яка не розбирається в питанню, досить б було багато руйнувань якщо начинити касетним зарядом.
09.01.2026 10:58 Ответить
Та не спішіть. Гуттеріаш ніяк не може попісяти, простатит.
09.01.2026 10:14 Ответить
Трампу пишіть ,він тепер головний
09.01.2026 10:16 Ответить
Просто перестати платити внески, а там і Ізраіль та США підтягнуться, до речі, Трамп ініціював вихід США з цієї імпотентної організації.
09.01.2026 10:20 Ответить
Ми через ООН продаєм багато зернових.
09.01.2026 10:36 Ответить
До сраки це ООН. Все що вони будуть робити це блокувати і знову закликати до міру і перегаворів з людоїдами. Потрібно наносити удари у відповідь по моцкві і по резиденціях *****. Як говориться, якщо тебе образили не заслужено то повернись і заслужи
09.01.2026 10:28 Ответить
Поки при владі корупціонери, нічого ми нікуди не нанесем. А змінити систему управління, можливо тільки після перемир'я та виборів.
09.01.2026 10:37 Ответить
При Зеленському ми можемо тільки асфальтовану дорогу зробити до маскви.
09.01.2026 10:59 Ответить
Іто судячи по опитуваннях нажаль, скоріше всього, паротягом за відомими прізвищами, знову протягнуть людей олігархів та схемщиків і буде та ж маштабна корупція але з новими лицями.
09.01.2026 10:39 Ответить
https://x.com/vinnicanin
https://x.com/vinnicanin Kurt Wootz
https://x.com/vinnicanin @vinnicanin
Мали бути 3000 фламінгів 1000000 ударних дронів та блекаут у москві, а насправді гроші розкрадені , ракетобудівники- Цукермани та Міндічі повтікали , а блекаут у Дніпрі та Запоріжжі. А я вас попереджав чим це все закінчиться, але ви хотіли поржать. Смішно? Наржались?https://x.com/vinnicanin/status/2009209296681357381/photo/1 https://pbs.twimg.com/media/G-IlMqzWcAARVVG?format=jpg&name=small
09.01.2026 10:32 Ответить
Так ти ж підтримуєш стратегію ескалації і продовжуєш її розвивати - а це реальні наслідки. ООН країні і людям не допоможе. У тебе є можливості завдати удар у відповідь співставного по масштабам руйнувань? Немає. Отже чи є адекватним підхід направлений на підвищення ескалації коли немає чим відповідати? І хто буде відчувати наслідки неадекватності?
09.01.2026 10:58 Ответить
 
 