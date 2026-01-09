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Новини Удар Орєшніком по Львову
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Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через удар "Орєшніком"

Удар Орєшніком: Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН

Україна ініціює термінове проведення засідання Радбезу ООН через удар Росії ракетою "Орєшнік".

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так званий "Орєшнік", проти Львівської області.

Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що РФ намагається виправдати цей удар нібито відповіддю на "удар" по резиденції Путіна, якого ніколи не було.

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Це, за його словами, ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни, тому це вимагає глобальної відповіді.

"Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту — і США мають рацію, вживаючи тут заходів — а також проти російських нафтових доходів, нафтових схем та активів. Не лише в ЄС, а й у всьому світі", - сказав він.

Сибіга зазначив, що Україна ініціюватиме термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Читайте: "Занепокоєні" через "атаку" на резиденцію Путіна мають засудити удари РФ по Україні, - МЗС

Що передувало?

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
  • Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.

Читайте також: Атака дронів на Черкащину та Кіровоградщину: руйнування, постраждалих немає

Удар Орєшніком по Львову: Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН

Автор: 

обстріл (35247) росія (70928) Радбез ООН (928) Сибіга Андрій (1056) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+26
Згадаймо
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09.01.2026 10:02 Відповісти
+22
Яка різниця весело чи сумно? ООН треба було напрягти з цього приводу в любому випадку. Хоч це і до сраки.
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09.01.2026 09:58 Відповісти
+17
Черговий парад потужних занепокоєнностей, стурбованостей та кацапської брехні.
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09.01.2026 09:55 Відповісти

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