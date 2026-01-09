Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через удар "Орєшніком"

Україна ініціює термінове проведення засідання Радбезу ООН через удар Росії ракетою "Орєшнік".

Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так званий "Орєшнік", проти Львівської області.

Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії", - наголосив він.

Сибіга зазначив, що РФ намагається виправдати цей удар нібито відповіддю на "удар" по резиденції Путіна, якого ніколи не було.

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Це, за його словами, ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни, тому це вимагає глобальної відповіді.

"Потрібні більш рішучі кроки проти російського танкерного флоту — і США мають рацію, вживаючи тут заходів — а також проти російських нафтових доходів, нафтових схем та активів. Не лише в ЄС, а й у всьому світі", - сказав він.

Сибіга зазначив, що Україна ініціюватиме термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.

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