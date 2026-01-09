Страны Персидского залива должны отреагировать на атаку РФ, в результате которой повреждено посольство Катара, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Персидского залива отреагировать на российский ночной удар, в результате которого было повреждено здание посольства Государства Катар в Киеве.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Ночной удар России по Киеву нанес ущерб помещению иностранной дипломатической миссии, посольству Государства Катар в Украине. Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что жестокость России не знает границ", - написал он.
Сибига подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую помощь катарским коллегам.
"Мы призываем страны Персидского залива отреагировать дипломатическими каналами и публично на безответственные и опасные действия России", - добавил глава МИД.
Последствия атаки
Также министр показал повреждения в посольстве Катара.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
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