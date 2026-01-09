Страны Персидского залива должны отреагировать на атаку РФ, в результате которой повреждено посольство Катара, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Персидского залива отреагировать на российский ночной удар, в результате которого было повреждено здание посольства Государства Катар в Киеве.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ночной удар России по Киеву нанес ущерб помещению иностранной дипломатической миссии, посольству Государства Катар в Украине. Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что жестокость России не знает границ", - написал он.

Сибига подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую помощь катарским коллегам.

Читайте также: Здание посольства Катара повреждено ударом РФ. Требуется реакция мира, - Зеленский

"Мы призываем страны Персидского залива отреагировать дипломатическими каналами и публично на безответственные и опасные действия России", - добавил глава МИД.

Последствия атаки

Также министр показал повреждения в посольстве Катара.







Что предшествовало?