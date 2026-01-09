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Страны Персидского залива должны отреагировать на атаку РФ, в результате которой повреждено посольство Катара, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Персидского залива отреагировать на российский ночной удар, в результате которого было повреждено здание посольства Государства Катар в Киеве.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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"Ночной удар России по Киеву нанес ущерб помещению иностранной дипломатической миссии, посольству Государства Катар в Украине. Российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что жестокость России не знает границ", - написал он.

Сибига подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую помощь катарским коллегам.

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"Мы призываем страны Персидского залива отреагировать дипломатическими каналами и публично на безответственные и опасные действия России", - добавил глава МИД.

Последствия атаки 

Также министр показал повреждения в посольстве Катара.

Удар РФ по Киеву повредил здание посольства Катара
Удар РФ по Киеву повредил здание посольства Катара
Удар РФ по Киеву повредил здание посольства Катара

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Автор: 

Катар (168) Киев (26721) посольство (1111) Воздушные атаки на Киев (1003)
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Топ комментарии
+11
всі мають щось робити крім йбаного зебидла.
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09.01.2026 12:56 Ответить
+8
Не мішайте йому проценти договору рахувати. Вже до скільки він там дорахував? 90%? Ну ще трохи, нехай рахунок вивчить... Ну і відосіки, А як без відосіків?
Ну і по-світу подорожувати не мішайте, така ж нагода в пацана. Персональний літак, охорона, прийоми, ресторани, готелі...
Життя пацану вдалось... а ви тут щоб щось робити...
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09.01.2026 13:02 Ответить
+3
та це країни глобального півня, абсолютно аморальні почвари, які квакають про те, щоб Україна везла зерно цим ушльопкам і тут тобі виціловують хйла в цікаві місця
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09.01.2026 13:52 Ответить

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