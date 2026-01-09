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Новини Удари по енергетиці Масований ракетний обстріл
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Основна тактика РФ – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога, - Зеленський

Зеленський закликав місцеву владу готуватися до спроб РФ повністю знеструмити українські міста

Росія користується похолоданням і намагається якнайбільше уразити енергетичні обʼєкти України.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлювальні роботи тривають

"Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - сказав президент.

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РФ користується похолоданням 

Він зазначив, що ворог користується погодою – похолоданням – і намагається уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти.

"Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", - заявив Зеленський.

Як розповів президент, минулої ночі росіяни застосували понад 200 російських дронів і також значну кількість балістики, і в основному проти Києва.

"Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста", - сказав глава держави.

Міські адміністрації не мають тікати від проблем

"Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - наголосив Зеленський.

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Атака РФ на Україну 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто
  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) обстріл (35247) росія (70928) енергетика (3941)
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Топ коментарі
+26
У 2019 році основца ціль кацапів була щоб президентом обрали тупого малороса, поливаючи брудом Порошенка.

Бо з тупим жадібним малоросом легше перемогти Україну.
Дякуючи 73 %
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09.01.2026 19:25 Відповісти
+26
Важно, чтобі ты, сученок, понимал, что лучше уйти в лес. Это даст пару лет жизни
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09.01.2026 19:26 Відповісти
+22
ФлаМіндічи та ФлаЦукермани проходять регламентні роботи в Ізраіле. А це процес кропіткий та довготривалий.
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09.01.2026 19:28 Відповісти

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