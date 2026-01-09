Основна тактика РФ – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога, - Зеленський

Росія користується похолоданням і намагається якнайбільше уразити енергетичні обʼєкти України.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Відновлювальні роботи тривають

"Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - сказав президент.

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РФ користується похолоданням

Він зазначив, що ворог користується погодою – похолоданням – і намагається уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти.

"Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", - заявив Зеленський.

Як розповів президент, минулої ночі росіяни застосували понад 200 російських дронів і також значну кількість балістики, і в основному проти Києва.

"Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста", - сказав глава держави.

Міські адміністрації не мають тікати від проблем

"Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - наголосив Зеленський.

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Атака РФ на Україну 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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