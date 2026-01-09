Основна тактика РФ – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога, - Зеленський
Росія користується похолоданням і намагається якнайбільше уразити енергетичні обʼєкти України.
Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлювальні роботи тривають
"Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - сказав президент.
РФ користується похолоданням
Він зазначив, що ворог користується погодою – похолоданням – і намагається уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти.
"Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", - заявив Зеленський.
Як розповів президент, минулої ночі росіяни застосували понад 200 російських дронів і також значну кількість балістики, і в основному проти Києва.
"Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста", - сказав глава держави.
Міські адміністрації не мають тікати від проблем
"Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - наголосив Зеленський.
Атака РФ на Україну 9 січня
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
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