Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини, - ДТЕК
Зранку 10 січня у Києві через наслідки обстрілу і перевантаження мереж запроваджено екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Ситуація в енергосистемі Києва
"Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на критичний дисбаланс в енергосистемі. Просимо користуватися потужними приладами по черзі. Кожен кіловат - це внесок у спільну стійкість", - йдеться у повідомленні.
Відключення на Київщині
Окрім того, як зазначається, в Бориспільському та частині Броварського району також введені екстрені відключення.
"Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації", - зазначає "ДТЕК Київські регіональні мережі".
В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль