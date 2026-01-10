Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини, - ДТЕК

Зранку 10 січня у Києві через наслідки обстрілу і перевантаження мереж запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Ситуація в енергосистемі Києва

"Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на критичний дисбаланс в енергосистемі. Просимо користуватися потужними приладами по черзі. Кожен кіловат - це внесок у спільну стійкість", - йдеться у повідомленні.

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Відключення на Київщині

Окрім того, як зазначається, в Бориспільському та частині Броварського району також введені екстрені відключення.

"Під час екстрених відключень графіки не діють. Електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації", - зазначає "ДТЕК Київські регіональні мережі".

В інших районах області діють графіки стабілізаційних відключень.

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