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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Екстрені відключення світла

Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Ситуація в енергосистемі Київщини

Як зазначається, у м.Київ та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тисяч споживачів у м.Києві. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишаються близько 10 тисяч споживачів на Київщині (переважно, у Броварському р-ні). Через пошкодження мереж - на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

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"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень

За даними Міненерго, у більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження - графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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