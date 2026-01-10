Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго
Вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого на Дніпропетровщині знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Ситуація в енергосистемі Київщини
Як зазначається, у м.Київ та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. За добу вдалося повернути світло для понад 350 тисяч споживачів у м.Києві. Також через наслідки обстрілу попередньої доби - досі без світла залишаються близько 10 тисяч споживачів на Київщині (переважно, у Броварському р-ні). Через пошкодження мереж - на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. На правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.
"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - йдеться у повідомленні.
Графіки відключень
За даними Міненерго, у більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження - графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах обленерго вашого регіону.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
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