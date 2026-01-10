588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах, - ДТЭК
По состоянию на утро 10 января энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 588 тысяч семей столицы, которые остались без света после массированного обстрела 9 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Где есть отключение электроэнергии?
По данным ДТЭК, на левом берегу без электроснабжения пока остаются около 60 тысяч семей.
"Работаем без перерывов, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам", - добавили в ДТЭК.
Также отмечается, что на левом берегу Киева, в Голосеевском, Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Деміївка правий вже 1.5 доби світла нема.
Звертання до ДТЕК нічого не дає. Вони пишуть про аварію але вимкнули рівно о 3-00. До того ж під час всієї атаки до ранку у нас була електрика і поряд нічого не вибухало. Тобто, це ручне відключення.