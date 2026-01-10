РУС
588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах, - ДТЭК

свет вернули киевлянам

По состоянию на утро 10 января энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 588 тысяч семей столицы, которые остались без света после массированного обстрела 9 января.

Где есть отключение электроэнергии?

По данным ДТЭК, на левом берегу без электроснабжения пока остаются около 60 тысяч семей.

"Работаем без перерывов, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам", - добавили в ДТЭК.

Также отмечается, что на левом берегу Киева, в Голосеевском, Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Киев (26533) энергетика (3005) ДТЭК (583) отключение света (610)
ахметовський звіздьож.
Деміївка правий вже 1.5 доби світла нема.
10.01.2026 11:28 Ответить
Точно, Деміївка. Сьогодні, 10.01.2026 із 3 годин ночі до вже 11-30 немає електрики на районі - група 5.1! Нам треба зарядити акумулятори! Тут у багатьох котли на електриці!
Звертання до ДТЕК нічого не дає. Вони пишуть про аварію але вимкнули рівно о 3-00. До того ж під час всієї атаки до ранку у нас була електрика і поряд нічого не вибухало. Тобто, це ручне відключення.
10.01.2026 11:38 Ответить
За чей рахунок ремонтируют майно принадлежащее ахметке?
10.01.2026 11:33 Ответить
За наш...
10.01.2026 11:40 Ответить
Зрозуміло ж..в карман ахметки шо впало те пропало
10.01.2026 11:47 Ответить
Оюолонь. Пропала вода. Вся!
10.01.2026 11:54 Ответить
Та то весь правий берег походу без води та електрики
10.01.2026 11:59 Ответить
 
 