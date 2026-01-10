588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах, - ДТЭК

По состоянию на утро 10 января энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 588 тысяч семей столицы, которые остались без света после массированного обстрела 9 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где есть отключение электроэнергии?

По данным ДТЭК, на левом берегу без электроснабжения пока остаются около 60 тысяч семей.

"Работаем без перерывов, чтобы в течение дня вернуть свет всем киевлянам", - добавили в ДТЭК.

Также отмечается, что на левом берегу Киева, в Голосеевском, Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко