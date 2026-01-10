УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11989 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
1 295 12

588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах, - ДТЕК

світло повернули киянам

Станом на ранок 10 січня енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин столиці, які залишилися без світла після масованого обстрілу 9 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де є знеструмлення?

За даними ДТЕК, на лівому березі без електропостачання поки що залишаються близько 60 тисяч родин.

"Працюємо без перерв, щоб упродовж дня повернути світло всім киянам", - додали в ДТЕК.

Також зазначається, що на лівому березі Києва, в Голосіївському, Печерському районах продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів повертаються до графіків відключень. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Читайте також: Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко

Автор: 

Київ (21171) енергетика (3943) ДТЕК (2074) відключення світла (1727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ахметовський звіздьож.
Деміївка правий вже 1.5 доби світла нема.
показати весь коментар
10.01.2026 11:28 Відповісти
+3
Точно, Деміївка. Сьогодні, 10.01.2026 із 3 годин ночі до вже 11-30 немає електрики на районі - група 5.1! Нам треба зарядити акумулятори! Тут у багатьох котли на електриці!
Звертання до ДТЕК нічого не дає. Вони пишуть про аварію але вимкнули рівно о 3-00. До того ж під час всієї атаки до ранку у нас була електрика і поряд нічого не вибухало. Тобто, це ручне відключення.
показати весь коментар
10.01.2026 11:38 Відповісти
+2
За чей рахунок ремонтируют майно принадлежащее ахметке?
показати весь коментар
10.01.2026 11:33 Відповісти

Завантаження...

 
 