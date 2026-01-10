588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах, - ДТЕК

Станом на ранок 10 січня енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин столиці, які залишилися без світла після масованого обстрілу 9 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Де є знеструмлення?

За даними ДТЕК, на лівому березі без електропостачання поки що залишаються близько 60 тисяч родин.

"Працюємо без перерв, щоб упродовж дня повернути світло всім киянам", - додали в ДТЕК.

Також зазначається, що на лівому березі Києва, в Голосіївському, Печерському районах продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів повертаються до графіків відключень.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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