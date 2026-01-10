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Новини Удари по енергетиці
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Екстрені знеструмлення у Києві: зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту (оновлено)

Зникло світло в Києві

За командою НЕК "Укренерго" в Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Зупинка водопостачання, тепла та транспорту

Як зазначається, через це зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Яка ситуація з транспортом?

Як згодом уточнили в КМВА, через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці.

КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

"Метрополітен наразі працює без змін", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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скрін київ

Автор: 

Київ (21171) опалення (1078) енергетика (3943)
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Топ коментарі
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10.01.2026 12:35 Відповісти
+9
Я розумію, що завдання влади - шатати мера. Але давайте чесно.

Мер сказав не як політик, а як доросла людина, дивлячись на роз*обану систему енерго- та електропостачання. Він сказав просту річ: ми максимально швидко відновлюємо, але якщо у вас є можливість - виїдьте за місто, так ви розвантажите систему.

Це не паніка і не зрада. Це відповідальність.

Посада мера - це забезпечення життя столиці.

Дороги, лікарні, комуналка, світло там, де воно є.

🛑 Мер НЕ відповідає за повітряну безпеку і захист неба.

То чого ви до нього до*бались?

Мало того - почали лити через упешні г*вно-канали, що він «не в країні». Послали Мар'яну Безуглу перевіряти, чи він у місті.

***ть колотить,⚡ він у місті.

Що він мав сказати?

«Їдьте на шашлики, все нормально»?

«Їдьте на лижі, все під контролем»?

Він уперше за весь час сказав правду без заспокійливих казок.

Вам не подобається, коли з вами говорять як з дорослими? Окей.

Тоді нічого не робіть.

Чекайте шашлики в травні.

Не допомагайте ЗСУ.

Не говоріть про те, що не працюють або не забезпечені цивільні групи вогневої підтримки.

А може, поговоримо про інше?

Про те, що про*бано повітряний простір.

Що з ракетами ми ще якось справляємося, а з дронами - ні, бо Росія їх апгрейдила, а ми - ні.

А що робить Кличко?

Він кидає всі сили на ліквідацію наслідків.

Енергетики і комунальники реально роблять дива.

То чого ви до нього до*бались?

🛑 Ідіть до Зеленського.

Ідіть до Сирського.

Ідіть до Тимура, який обіцяв 290 мільйонів на цивільні групи вогневої підтримки.

Ідіть до них і питайте: де?

А не влаштовуйте полювання на мера, який просто сказав правду.
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10.01.2026 12:42 Відповісти
+8
Я так розумію, що знайшли вихід, біжить з Києва, бо ми нічого робити не будемо. А куди від'їхати, якщо всі родичі кияни. Залишається здохнути тут.
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10.01.2026 12:18 Відповісти

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