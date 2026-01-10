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Екстрені знеструмлення у Києві: зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту (оновлено)
За командою НЕК "Укренерго" в Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Зупинка водопостачання, тепла та транспорту
Як зазначається, через це зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.
Яка ситуація з транспортом?
Як згодом уточнили в КМВА, через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці.
КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути.
Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".
"Метрополітен наразі працює без змін", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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Мер сказав не як політик, а як доросла людина, дивлячись на роз*обану систему енерго- та електропостачання. Він сказав просту річ: ми максимально швидко відновлюємо, але якщо у вас є можливість - виїдьте за місто, так ви розвантажите систему.
Це не паніка і не зрада. Це відповідальність.
Посада мера - це забезпечення життя столиці.
Дороги, лікарні, комуналка, світло там, де воно є.
🛑 Мер НЕ відповідає за повітряну безпеку і захист неба.
То чого ви до нього до*бались?
Мало того - почали лити через упешні г*вно-канали, що він «не в країні». Послали Мар'яну Безуглу перевіряти, чи він у місті.
***ть колотить,⚡ він у місті.
Що він мав сказати?
«Їдьте на шашлики, все нормально»?
«Їдьте на лижі, все під контролем»?
Він уперше за весь час сказав правду без заспокійливих казок.
Вам не подобається, коли з вами говорять як з дорослими? Окей.
Тоді нічого не робіть.
Чекайте шашлики в травні.
Не допомагайте ЗСУ.
Не говоріть про те, що не працюють або не забезпечені цивільні групи вогневої підтримки.
А може, поговоримо про інше?
Про те, що про*бано повітряний простір.
Що з ракетами ми ще якось справляємося, а з дронами - ні, бо Росія їх апгрейдила, а ми - ні.
А що робить Кличко?
Він кидає всі сили на ліквідацію наслідків.
Енергетики і комунальники реально роблять дива.
То чого ви до нього до*бались?
🛑 Ідіть до Зеленського.
Ідіть до Сирського.
Ідіть до Тимура, який обіцяв 290 мільйонів на цивільні групи вогневої підтримки.
Ідіть до них і питайте: де?
А не влаштовуйте полювання на мера, який просто сказав правду.