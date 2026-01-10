Екстрені знеструмлення у Києві: зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту (оновлено)

За командою НЕК "Укренерго" в Києві запроваджено аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

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Зупинка водопостачання, тепла та транспорту

Як зазначається, через це зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Яка ситуація з транспортом?

Як згодом уточнили в КМВА, через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці.

КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути.

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

"Метрополітен наразі працює без змін", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

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Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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