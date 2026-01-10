Майже повністю відновлено світло після атаки РФ у Кривому Розі

У Кривому Розі відновили енергопостачання для 90% абонентів, які залишилися без світла через російську атаку.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Залишилося близько 4500 абонентів

"Відновили енергопостачання на 90 відсотків з 45 тисяч абонентів, відключених на ранок в результаті ворожої атаки. Залишилося близько 4500. Працюємо далі. Чудові енергетики ДТЕК - велика подяка від всього міста!" - написав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, вночі 10 січня ворог масовано атакував дронами Дніпропетровщину, унаслідок чого виникли перебої зі світлом у Дніпрі та Кривому Розі