Майже повністю відновлено світло після атаки РФ у Кривому Розі
У Кривому Розі відновили енергопостачання для 90% абонентів, які залишилися без світла через російську атаку.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Залишилося близько 4500 абонентів
"Відновили енергопостачання на 90 відсотків з 45 тисяч абонентів, відключених на ранок в результаті ворожої атаки. Залишилося близько 4500. Працюємо далі. Чудові енергетики ДТЕК - велика подяка від всього міста!" - написав він.
Що передувало?
Нагадаємо, вночі 10 січня ворог масовано атакував дронами Дніпропетровщину, унаслідок чого виникли перебої зі світлом у Дніпрі та Кривому Розі
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