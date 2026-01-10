УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6220 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
1 753 18

Росіяни масовано атакують дронами Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи

Російська дронова атака на Кривий Ріг: у ніч на 10 січня мешканці міста повідомляли про звуки вибухів

У ніч на 10 січня у Кривому Розі лунали вибухи через масовану ворожу атаку дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог атакує дронами

"Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких",- написав у телеграм голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Суспільне.Дніпро" також повідомило, що у Кривому Розі лунали вибухи на тлі атаки дронів.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.

Читайте також: Ворог атакує Київ та область дронами: пролунали вибухи, працює ППО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6136) Кривий Ріг (1536) атака (1869)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
За Бубочку в Кривому Розі проголосувало 95 відсотків.
Чи ікається їм зараз ?
показати весь коментар
10.01.2026 01:58 Відповісти
+1
За нього голосували 73% від загальної кількості виборців, тебе це мабуть дуже тішить?
показати весь коментар
10.01.2026 02:09 Відповісти
+1
Що це за зловтішання? Той поц не переміг на виборах тільки у львівській області, якщо тобі пам'ять відбило. Ікатися має всій Україні, але прикольно зробити винними за все Кривий Ріг.

показати весь коментар
10.01.2026 05:44 Відповісти

Завантаження...

 
 