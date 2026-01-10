Росіяни масовано атакують дронами Кривий Ріг: у місті пролунали вибухи
У ніч на 10 січня у Кривому Розі лунали вибухи через масовану ворожу атаку дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог атакує дронами
"Кривий Ріг. Вибухи. Знову масована шахедна атака. Бережіть себе та своїх близьких",- написав у телеграм голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Суспільне.Дніпро" також повідомило, що у Кривому Розі лунали вибухи на тлі атаки дронів.
Атака безпілотників
Раніше повідомлялося, що ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.
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Чи ікається їм зараз ?