Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди прямують ворожі дрони

БпЛА на північно-західній частині Сумщини, курс на схід.

БпЛА на з півдня Харківщини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 20:30.

В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття, - повідомлялося о 20:31.

БпЛА на півдні та півночі від Павлограду, в напрямку Дніпра, - повідомлялося о 20:45.

БпЛА на півночі Чернігівщини на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 21:22.

О 21:30 ПС повідомили:

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на н.п.Просяна на Дніпропетровщині.

БпЛА на Дніпропетровщині, на півдні від н.п. Васильківка, курс на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:47.

О 21:51 ПС повідомили:

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на Чернігів з півночі.

БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, - повідомлялося о 21:57.

БпЛА на заході Чернігівщини, курс на Київщину, - повідомлялося о 22:08.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

О 22:36 ПС повідомили:

БпЛА на сході від н.п.Красятичі, на південно-західний напрямок.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.

БпЛА на сході від Чернігова, курс на південь.

О 22:49 ПС повідомили:

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на заході Київщини, курс на Житомирщину.

БпЛА в напрямку Києва із заходу, повідомлялося о 22:58.

Оновлення

Велика група безпілотників у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 23:29.

БпЛА на Херсонщині, між н.п. Горностаївка та Велика Лепитиха, курс на Миколаївщину, - повідомлялося о 23:31.

На Кривий Ріг з півночі та сходу, - повідомлялося о 23:36

БпЛА на Кривий Ріг з півдня,- повідомлялося о 00:03.

Ударні БпЛА в напрямку н.п.Камянське на Дніпропетровщині,- повідомлялося о 00:14.

БпЛА на Запоріжжя з півночі,- повідомлялося о 00:15.

Оновлення

БпЛА на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 00:27.

БпЛА на Київ з півночі, - повідомлялося о 00:29.

О 00:41 ПС повідомили:

БпЛА на:

на Краматорськ з півночі;

поблизу міста та на Кривий Ріг з півдня;

в районі н.п.Камянське, курс на Дніпро;

на Запоріжжя із заходу.

Ворог атакує Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя

О 01:34 ПС повідомили:

БпЛА на півдні від Кривого Рогу, курс на захід.

БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс на захід та північ. Безпілотник на Запоріжжя з півночі.

БпЛА на півдні від Дніпра, курс на південь.

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