Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди прямують ворожі дрони
- БпЛА на північно-західній частині Сумщини, курс на схід.
- БпЛА на з півдня Харківщини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 20:30.
В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття, - повідомлялося о 20:31.
БпЛА на півдні та півночі від Павлограду, в напрямку Дніпра, - повідомлялося о 20:45.
БпЛА на півночі Чернігівщини на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 21:22.
О 21:30 ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на н.п.Просяна на Дніпропетровщині.
БпЛА на Дніпропетровщині, на півдні від н.п. Васильківка, курс на Запоріжжя, - повідомлялося о 21:47.
О 21:51 ПС повідомили:
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на Чернігів з півночі.
БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, - повідомлялося о 21:57.
БпЛА на заході Чернігівщини, курс на Київщину, - повідомлялося о 22:08.
Оновлення щодо руху ворожих дронів
О 22:36 ПС повідомили:
- БпЛА на сході від н.п.Красятичі, на південно-західний напрямок.
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину.
- БпЛА на сході від Чернігова, курс на південь.
О 22:49 ПС повідомили:
- БпЛА на Запоріжжя з півдня.
- БпЛА на заході Київщини, курс на Житомирщину.
БпЛА в напрямку Києва із заходу, повідомлялося о 22:58.
Оновлення
- Велика група безпілотників у напрямку Кривого Рогу, - повідомлялося о 23:29.
- БпЛА на Херсонщині, між н.п. Горностаївка та Велика Лепитиха, курс на Миколаївщину, - повідомлялося о 23:31.
- На Кривий Ріг з півночі та сходу, - повідомлялося о 23:36
- БпЛА на Кривий Ріг з півдня,- повідомлялося о 00:03.
- Ударні БпЛА в напрямку н.п.Камянське на Дніпропетровщині,- повідомлялося о 00:14.
- БпЛА на Запоріжжя з півночі,- повідомлялося о 00:15.
Оновлення
БпЛА на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 00:27.
БпЛА на Київ з півночі, - повідомлялося о 00:29.
О 00:41 ПС повідомили:
БпЛА на:
- на Краматорськ з півночі;
- поблизу міста та на Кривий Ріг з півдня;
- в районі н.п.Камянське, курс на Дніпро;
- на Запоріжжя із заходу.
Ворог атакує Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя
О 01:34 ПС повідомили:
- БпЛА на півдні від Кривого Рогу, курс на захід.
- БпЛА на півночі від Запоріжжя, курс на захід та північ. Безпілотник на Запоріжжя з півночі.
- БпЛА на півдні від Дніпра, курс на південь.
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Я так розумію, падлюки ще міги і іскандер-к припасли, і шахеди ніяк не кінчаться.
Мало сатаністам крові і холоду, ніяк не заспокояться. І відповісти їм нічим: двушечка на москву, фламіндіч на Ізраїль...