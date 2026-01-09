РУС
Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Россия снова атакует Украину ударными БПЛА

Вечером 9 января российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда направляются вражеские дроны

  • БПЛА на северо-западной части Сумщины, курс на восток.
  •  БПЛА с юга Харьковской области на Днепропетровщину, - сообщалось в 20:30.

В Черном море вблизи Одесщины разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания, - сообщалось в 20:31.

БПЛА на юге и севере от Павлограда, в направлении Днепра, - сообщалось в 20:45.

БПЛА на севере Черниговской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 21:22.

В 21:30 ВС сообщили:

  • БПЛА в направлении Запорожья с юга.
  • БПЛА на севере Запорожья, курс на н.п.Просяна в Днепропетровской области.

БПЛА на Днепропетровщине, к югу от н.п. Васильковка, курс на Запорожье, - сообщалось в 21:47.

В 21:51 ВС сообщили:

  • БПЛА на Запорожье с юга.
  • БПЛА на Чернигов с севера.

БПЛА в направлении Днепра с востока, - сообщалось в 21:57.

БПЛА на западе Черниговской области, курс на Киевскую область, - сообщалось в 22:08.

вся кацапія має здохнути !!!
09.01.2026 22:36 Ответить
Вбити ху@ла потрібно негайно - це зло для всього світу
09.01.2026 22:46 Ответить
Героїв в його оточенні немає.
09.01.2026 22:49 Ответить
9 березня - Майдан за відновлення ядерного статусу України. Або війна перейде дітям у спадок.
09.01.2026 23:07 Ответить
Я за Зірку Смерті.
09.01.2026 23:21 Ответить
Опять туча БПЛА севернее Киева
09.01.2026 23:14 Ответить
 
 