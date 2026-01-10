РУС
Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
Россияне массированно атакуют дронами Кривой Рог: в городе прогремели взрывы

Российская дронная атака на Кривой Рог: в ночь на 10 января жители города сообщали о звуках взрывов

В ночь на 10 января в Кривом Роге раздавались взрывы из-за массированной вражеской атаки дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Враг атакует дронами

"Кривой Рог. Взрывы. Снова массированная атака дронов. Берегите себя и своих близких", - написал в телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Суспільне.Дніпро" также сообщило, что в Кривом Роге раздавались взрывы на фоне атаки дронов.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером 9 января российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками.

Читайте также: Враг атакует Киев и область дронами: раздались взрывы, работает ПВО

беспилотник (4717) Кривой Рог (1474) атака (899)
За Бубочку в Кривому Розі проголосувало 95 відсотків.
Чи ікається їм зараз ?
10.01.2026 01:58 Ответить
За нього голосували 73% від загальної кількості виборців, тебе це мабуть дуже тішить?
10.01.2026 02:09 Ответить
Що це за зловтішання? Той поц не переміг на виборах тільки у львівській області, якщо тобі пам'ять відбило. Ікатися має всій Україні, але прикольно зробити винними за все Кривий Ріг.

10.01.2026 05:44 Ответить
За нього проголосувало не 73% загальної кількості виборців,а 73% від кількості виборців які голосували в другому турі.
10.01.2026 07:26 Ответить
 
 