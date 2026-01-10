Россияне массированно атакуют дронами Кривой Рог: в городе прогремели взрывы
В ночь на 10 января в Кривом Роге раздавались взрывы из-за массированной вражеской атаки дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Враг атакует дронами
"Кривой Рог. Взрывы. Снова массированная атака дронов. Берегите себя и своих близких", - написал в телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Суспільне.Дніпро" также сообщило, что в Кривом Роге раздавались взрывы на фоне атаки дронов.
Атака беспилотников
Ранее сообщалось, что вечером 9 января российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками.
Топ комментарии
+2 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий10.01.2026 01:58 Ответить Ссылка
+1 Serhios Bond #490169
показать весь комментарий10.01.2026 02:09 Ответить Ссылка
+1 Eugene Bright
показать весь комментарий10.01.2026 05:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ікається їм зараз ?