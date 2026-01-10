Россияне массированно атакуют дронами Кривой Рог: в городе прогремели взрывы

В ночь на 10 января в Кривом Роге раздавались взрывы из-за массированной вражеской атаки дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг атакует дронами

"Кривой Рог. Взрывы. Снова массированная атака дронов. Берегите себя и своих близких", - написал в телеграмме председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Суспільне.Дніпро" также сообщило, что в Кривом Роге раздавались взрывы на фоне атаки дронов.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером 9 января российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками.

Читайте также: Враг атакует Киев и область дронами: раздались взрывы, работает ПВО