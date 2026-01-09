Враг атакует Киев и область дронами: раздались взрывы, работает ПВО

В Киеве и области работают Силы противовоздушной обороны по российским дронам. В столице прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра столицы Виталия Кличко.

ПВО работает в столице и области

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – сообщили в КОВА.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на Киев с севера", - сообщил Кличко.

"Суспільне.Київ" сообщало, что в столице слышны взрывы.

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером 9 января российские войска атакуют украинские города ударными беспилотниками.

