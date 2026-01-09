Ворог атакує Київ та область дронами: пролунали вибухи, працює ППО
У Києві та області працюють Сили протиповітряної оборони по російських дронах. У столиці пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА та мера столиці Віталія Кличко.
ППО працює в столиці та області
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - повідомили в КОВА.
"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на Київ з півночі", - повідомив Кличко.
"Суспільне.Київ" повідомляло, що в столиці чутно вибухи.
Атака безпілотників
Раніше повідомлялося, що ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.
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