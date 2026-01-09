Ворог атакує Київ та область дронами: пролунали вибухи, працює ППО

У Києві та області працюють Сили протиповітряної оборони по російських дронах. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА та мера столиці Віталія Кличко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ППО працює в столиці та області

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - повідомили в КОВА.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на Київ з півночі", - повідомив Кличко.

"Суспільне.Київ" повідомляло, що в столиці чутно вибухи.

Атака безпілотників

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.

Дивіться також: Наслідки атаки РФ на Київщину: найбільші руйнування на Фастівщині. ФОТОрепортаж