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Новини Атака БпЛА на Київщину Атака безпілотників на Київ
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Ворог атакує Київ та область дронами: пролунали вибухи, працює ППО

Київщина під ударом дронів: працює ППО.

У Києві та області працюють Сили протиповітряної оборони по російських дронах. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА та мера столиці Віталія Кличко.

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ППО працює в столиці та області

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - повідомили в КОВА.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА заходять на Київ з півночі", - повідомив Кличко.

"Суспільне.Київ" повідомляло, що в столиці чутно вибухи.

Атака безпілотників

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 січня російські війська атакують українські міста ударними безпілотниками.

Дивіться також: Наслідки атаки РФ на Київщину: найбільші руйнування на Фастівщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6136) Київ (21166) ППО (4298) атака (1869)
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Топ коментарі
+4
До кінця дня лівий берег Києва перейде до планових графіків відключень, - Свириденко Джерело: https://censor.net/ua/n3594699
Щоб у тебе язик викрутило 😈
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09.01.2026 23:50 Відповісти
+3
А дехто на Кіпрі зараз ну ду-у-у-у-же співчуває киянам...
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09.01.2026 23:45 Відповісти
+2
Бреше кур@ва , як дихає
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10.01.2026 00:01 Відповісти

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