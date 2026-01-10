Ворог масовано атакував дронами Дніпропетровщину: троє постраждалих, є перебої зі світлом у Дніпрі та Кривому Розі. ФОТОрепортаж
Вночі 10 січня ворог знову здійснив масовану атаку БпЛА на Дніпропетровську область. 27 безпілотників, за інформацією ПвК, оборонці неба збили. Втім, є наслідки удару на кількох локаціях.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Кривий Ріг
Як зазначається, у Кривому Розі та районі виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Сталися відключення світла.
Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.
Атака на Дніпро
За даними ОВА, інфраструктура пошкоджена і у Дніпрі. В обласному центрі та районі перебої з електропостачанням.
"Крім того, виникло займання в гаражному кооперативі. 2 гаражі зруйновані, ще 27 - побиті. Постраждав 34-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт.
Також зазначається, що у Самарівському районі пошкоджений приватний будинок.
Удари по Нікопольщині
Як інформує очільник області, під ударом була і Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
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