Враг массированно атаковал дронами Днепропетровскую область: трое пострадавших, есть перебои со светом в Днепре и Кривом Роге. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 10 января враг снова осуществил массированную атаку БПЛА на Днепропетровскую область. 27 беспилотников, по информации ЧвК, защитники неба сбили. Впрочем, есть последствия удара на нескольких локациях.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атака на Кривой Рог

Как отмечается, в Кривом Роге и районе возникли пожары. Повреждена инфраструктура. Произошли отключения света.

Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне массированно атакуют дронами Кривой Рог: в городе прогремели взрывы

Атака на Днепр

По данным ОВА, инфраструктура повреждена и в Днепре. В областном центре и районе перебои с электроснабжением.

"Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе. 2 гаража разрушены, еще 27 - повреждены. Пострадал 34-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам.

Также отмечается, что в Самаровском районе поврежден частный дом.









Читайте также: Россия атаковала три района Днепропетровской области: повреждены дома и инфраструктура

Удары по Никопольщине

Как сообщает глава области, под ударом оказалась и Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадам.