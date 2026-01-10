Почти полностью восстановлено освещение после атаки РФ в Кривом Роге

В Кривом Роге восстановили энергоснабжение для 90% абонентов, которые остались без света из-за российской атаки.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Осталось около 4500 абонентов

"Восстановили энергоснабжение на 90 процентов из 45 тысяч абонентов, отключенных на утро вследствие вражеской атаки. Осталось около 4500. Работаем дальше. Замечательные энергетики ДТЭК - большая благодарность от всего города!" - написал он.

Что предшествовало?

Напомним, ночью 10 января враг массированно атаковал дронами Днепропетровщину, вследствие чего возникли перебои со светом в Днепре и Кривом Роге.