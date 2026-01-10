РУС
Почти полностью восстановлено освещение после атаки РФ в Кривом Роге

Свет восстановили в Кривом Роге

В Кривом Роге восстановили энергоснабжение для 90% абонентов, которые остались без света из-за российской атаки.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Осталось около 4500 абонентов

"Восстановили энергоснабжение на 90 процентов из 45 тысяч абонентов, отключенных на утро вследствие вражеской атаки. Осталось около 4500. Работаем дальше. Замечательные энергетики ДТЭК - большая благодарность от всего города!" - написал он.

Читайте также: Россияне массированно атакуют дронами Кривой Рог: в городе прогремели взрывы

Что предшествовало?

Напомним, ночью 10 января враг массированно атаковал дронами Днепропетровщину, вследствие чего возникли перебои со светом в Днепре и Кривом Роге.

Вибухи в Буковелі: невідомі вирішити запустили феєрверки, може вже це й відмічають?
10.01.2026 23:04 Ответить
Нет слов ,чтобы выразить всем службам слова благодарности!!!!
Вы - сработали неперевершено !!
Дякую!!!!!
10.01.2026 23:07 Ответить
 
 