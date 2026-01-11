ГСЧС предоставит дополнительные источники питания для районов Киева с экстренными отключениями, - КГГА

ГСЧС направит в Киев дополнительные источники питания, в частности в районы, где сохраняются экстренные отключения.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В некоторых местах сохраняется чрезвычайная ситуация

"Скоординировали усилия с ГСЧС по предоставлению дополнительных источников питания для наших граждан. У спасателей есть ресурс, который сегодня по поручению премьер-министра Юлии Свириденко решили направить для города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в нескольких районах энергетики выполнили все возможные в этих условиях работы. Но в некоторых местах потребность в помощи в условиях чрезвычайной ситуации остается. Поэтому туда будут направлены ресурсы - то есть туда, где сохраняются экстренные отключения.

Читайте также: Почти полностью восстановлено освещение после атаки РФ в Кривом Роге

Энергетики работают без перерывов

"Относительно объемов питания раскрывать информацию не буду. Но все силы и средства, которые ГСЧС может направить на помощь - будут предоставлены. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением", - добавил глава КГВА.

Также отмечается, что энергетики работают без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию по городу.

Читайте также: Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

Что предшествовало?