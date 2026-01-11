ГСЧС предоставит дополнительные источники питания для районов Киева с экстренными отключениями, - КГГА
ГСЧС направит в Киев дополнительные источники питания, в частности в районы, где сохраняются экстренные отключения.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
В некоторых местах сохраняется чрезвычайная ситуация
"Скоординировали усилия с ГСЧС по предоставлению дополнительных источников питания для наших граждан. У спасателей есть ресурс, который сегодня по поручению премьер-министра Юлии Свириденко решили направить для города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в нескольких районах энергетики выполнили все возможные в этих условиях работы. Но в некоторых местах потребность в помощи в условиях чрезвычайной ситуации остается. Поэтому туда будут направлены ресурсы - то есть туда, где сохраняются экстренные отключения.
Энергетики работают без перерывов
"Относительно объемов питания раскрывать информацию не буду. Но все силы и средства, которые ГСЧС может направить на помощь - будут предоставлены. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением", - добавил глава КГВА.
Также отмечается, что энергетики работают без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию по городу.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 10 январяв Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.
- Напомним, что экстренные отключения света вводили в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А без "доручення" не направили б?
Кожен вагон вміщує до 40 осіб. У них можна зігрітися, зарядити гаджети, підключитися до інтернету через Starlink та випити безкоштовного гарячого чаю.