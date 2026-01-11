РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
847 9

ГСЧС предоставит дополнительные источники питания для районов Киева с экстренными отключениями, - КГГА

Свет в Киеве

ГСЧС направит в Киев дополнительные источники питания, в частности в районы, где сохраняются экстренные отключения.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В некоторых местах сохраняется чрезвычайная ситуация

"Скоординировали усилия с ГСЧС по предоставлению дополнительных источников питания для наших граждан. У спасателей есть ресурс, который сегодня по поручению премьер-министра Юлии Свириденко решили направить для города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в нескольких районах энергетики выполнили все возможные в этих условиях работы. Но в некоторых местах потребность в помощи в условиях чрезвычайной ситуации остается. Поэтому туда будут направлены ресурсы - то есть туда, где сохраняются экстренные отключения.

Читайте также: Почти полностью восстановлено освещение после атаки РФ в Кривом Роге

Энергетики работают без перерывов

"Относительно объемов питания раскрывать информацию не буду. Но все силы и средства, которые ГСЧС может направить на помощь - будут предоставлены. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением", - добавил глава КГВА.

Также отмечается, что энергетики работают без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию по городу.

Читайте также: Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26545) Тарифы на электроэнергию (2349) ГСЧС (5231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста

А без "доручення" не направили б?
показать весь комментарий
10.01.2026 23:38 Ответить
«Укрзалізниця» розмістила у знеструмлених районах Київської області сім вагонів з автономними електричними генераторами.

Кожен вагон вміщує до 40 осіб. У них можна зігрітися, зарядити гаджети, підключитися до інтернету через Starlink та випити безкоштовного гарячого чаю.
показать весь комментарий
10.01.2026 23:39 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 23:40 Ответить
6 годин ранку 11.01, а щось відновлення електропостачання, про яке прокукурікали 10-го ввечері, якось не спостерігається. І це практично ніч вихідного дня, коли споживання має бути на мінімумі. Навіть мобільний зв'язок півдоби лежав через знеструмлення ретрансляційних станцій. Починає створюватися враження, що Свириденко не зовсім на своєму місці (такі речі проявляються саме в гострих кризових ситуаціях): від прем'єра насамперед вимагається не знання економічних теорій, а швидкі і жорсткі практичні дії, нехай і не ідеальні (саме це потрібно воєнізованій економіці). Наприклад, навіщо при нестачі енергії в комендантську годину освітлювати вулиці? Або якщо не вистачає енергії, то може варто зупинити весь електротранспорт (взимку 22-23 років так вже робилося, а навесні 22-го Київ 2 місяці взагалі жив без громадського транспорту)? Також прем'єр мав би не пропонувати комусь перейти на дистанційну, а наказати просто тупо відрубати електроживлення всьому зайвому і не критичному (маєте генератори -- працюйте, ні -- вибачте). Вже не кажу про націоналізацію ДТЕК та всіх інших компаній, пов'язаних з критичними галузями, з переводом їх на воєнні рейки (обмеження звільнення, ненормований робочий день, військова відповідальність, як в окопах).
показать весь комментарий
11.01.2026 06:32 Ответить
8.54 11.01.2026.Троєщина,багатоповерхівка,електроплити.Нема нічого.Тримаймося,бо ми того варті.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
11.01.2026 08:56 Ответить
Теж з Троєщини ,вул.Радунська , Це в тебе такий сарказм над гівномарафонівською пропагандою про "незламність і стійкість " ?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:23 Ответить
Мені до сраки та пропаганда.Це я про себе і про тебе.Чи ти вже "всьо"?❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
11.01.2026 09:26 Ответить
Тобто, Київ, із 106 млр грн прибутку за 2025, із залишками на рахунках +- 5 млрд, сам цього закупити не зміг?
показать весь комментарий
11.01.2026 09:16 Ответить
 
 