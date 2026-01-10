Электроснабжение в Киеве восстановлено, столица возвращается к плановым графикам отключений, - Минэнерго
В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.
Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам", - рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости".
По его словам, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E). Балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов - собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.
Киев и Киевская область
"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены вследствие боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - отметил Колесник.
Днепропетровская область
Также отмечается, что после массированной атаки прошлой ночью сложной остается ситуация и на Днепропетровщине - в настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов. В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам в течение дня уже удалось запитать более 40 тысяч потребителей.
Донецкая область
"Самая сложная ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения", - добавил заместитель министра.
Погода
Отдельно Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительным отключениям электроэнергии. По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего - в Киевской и Черниговской областях.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.
- Вследствие российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Там ввімкнули о 22.00, тут ні. Це що прикол? Обридло. Дякую дуже дякую, брешімо далі.