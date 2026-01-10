РУС
Электроснабжение в Киеве восстановлено, столица возвращается к плановым графикам отключений, - Минэнерго

Киев восстановил электроснабжение

В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам", - рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, несмотря на последствия массированных российских атак и сложные погодные условия, энергосистема Украины остается объединенной, целостной и работает параллельно с энергосистемой Европы (ENTSO-E). Балансировка системы обеспечивается за счет всех доступных ресурсов - собственной генерации, импорта электроэнергии и вынужденных мер по ограничению потребления.

Читайте также: Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

Киев и Киевская область

"В столице за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены вследствие боевых действий, еще 223 тысячи - из-за сложных погодных условий. По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей", - отметил Колесник.

Днепропетровская область

Также отмечается, что после массированной атаки прошлой ночью сложной остается ситуация и на Днепропетровщине - в настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов. В то же время благодаря аварийно-восстановительным работам в течение дня уже удалось запитать более 40 тысяч потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критические повреждения сетей в Бориспольском районе: действуют экстренные отключения с режимом 4 часа со светом, 12 - без

Донецкая область

"Самая сложная ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения", - добавил заместитель министра.

Погода

Отдельно Николай Колесник отметил, что на работу энергосистемы существенно повлияла и погода. Ледяной дождь, мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра привели к обрыву линий электропередач и дополнительным отключениям электроэнергии. По состоянию на 16:00 из-за непогоды без электроснабжения полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего - в Киевской и Черниговской областях.

Читайте также: Вечером и ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, - Укрэнерго

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.
  • Вследствие российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Киев (26533) Киевская область (4535) Донецкая область (11806) Тарифы на электроэнергию (2346) Минэнерго (499) Днепропетровская область (4859)
