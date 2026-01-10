Критические повреждения сетей в Бориспольском районе: действуют экстренные отключения с режимом 4 часа со светом, 12 - без
В связи с ухудшением ситуации в энергосети и вследствие критических повреждений введены экстренные отключения электроэнергии в Бориспольском районе с ориентировочным режимом 4 часа с электроснабжением - 12 часов без.
Об этом сообщил в Facebook глава Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дяченко, информирует Цензор.НЕТ.
Графики не действуют
Он подчеркнул, что стабилизационные графики по очередям не действуют. Весь район переведен в режим экстренных отключений.
"Все службы района работают в усиленном режиме. Совместно с ГСЧС разворачиваем три дополнительных пункта несокрушимости. Органы местного самоуправления обеспечивают альтернативное питание объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, возможны временные ограничения водоснабжения по графику.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.
- По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
- Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.
Атака РФ на Киев
- Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
