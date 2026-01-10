РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9342 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
540 3

Критические повреждения сетей в Бориспольском районе: действуют экстренные отключения с режимом 4 часа со светом, 12 - без

отключение света в Бориспольском районе

В связи с ухудшением ситуации в энергосети и вследствие критических повреждений введены экстренные отключения электроэнергии в Бориспольском районе с ориентировочным режимом 4 часа с электроснабжением - 12 часов без.

Об этом сообщил в Facebook глава Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дяченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Графики не действуют

Он подчеркнул, что стабилизационные графики по очередям не действуют. Весь район переведен в режим экстренных отключений.

"Все службы района работают в усиленном режиме. Совместно с ГСЧС разворачиваем три дополнительных пункта несокрушимости. Органы местного самоуправления обеспечивают альтернативное питание объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, возможны временные ограничения водоснабжения по графику.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои с электричеством и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

энергетика (3005) отключение света (610) Бориспольский район (58)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а можно указать где случились повреждения,я поеду посмотрю. странно как то,в Броварах уже с 27,12,2025 наладилось всё,а у нас ни графиков,ни повреждений,одно 3,14здабольство
показать весь комментарий
10.01.2026 16:03 Ответить
самое странное,что напряжения нет-150-170...а можно я платить за свет так же буду,на 20-25% меньше?
показать весь комментарий
10.01.2026 16:05 Ответить
Як це так, що після обстрілу світло було цілий день, а тепер з'явились пошкодження?
показать весь комментарий
10.01.2026 16:17 Ответить
 
 