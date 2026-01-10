Критичні пошкодження мереж у Бориспільському районі: діють екстрені відключення з режимом 4 години зі світлом, 12 - без
У зв’язку з погіршенням ситуації в енергомережі та внаслідок критичних пошкоджень запроваджено екстрені відключення електроенергії в Бориспільському районі з орієнтовним режимом 4 години з електропостачанням - 12 годин без.
Про це повідомив у фейсбуку голова Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко, інформує Цензор.НЕТ.
Графіки не діють
Він наголосив, що стабілізаційні графіки за чергами не діють. Увесь район переведено в режим екстрених відключень.
"Усі служби району працюють у посиленому режимі. Спільно з ДСНС розгортаємо три додаткові пункти незламності. Органи місцевого самоврядування забезпечують альтернативне живлення об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, можливі тимчасові обмеження водопостачання за графіком.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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