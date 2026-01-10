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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Критичні пошкодження мереж у Бориспільському районі: діють екстрені відключення з режимом 4 години зі світлом, 12 - без

відключення світла на Бориспільщині

У зв’язку з погіршенням ситуації в енергомережі та внаслідок критичних пошкоджень запроваджено екстрені відключення електроенергії в Бориспільському районі з орієнтовним режимом 4 години з електропостачанням - 12 годин без.

Про це повідомив у фейсбуку голова Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Графіки не діють

Він наголосив, що стабілізаційні графіки за чергами не діють. Увесь район переведено в режим екстрених відключень.

"Усі служби району працюють у посиленому режимі. Спільно з ДСНС розгортаємо три додаткові пункти незламності. Органи місцевого самоврядування забезпечують альтернативне живлення об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, можливі тимчасові обмеження водопостачання за графіком.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

енергетика (3943) відключення світла (1727) Бориспільський район (89)
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Топ коментарі
+2
Як це так, що після обстрілу світло було цілий день, а тепер з'явились пошкодження?
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10.01.2026 16:17 Відповісти
+2
пошкодження зявилося на наступний день без обстрілу??
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10.01.2026 17:54 Відповісти
+1
там логіка крива ..як її тут пояснили .. це 4(є)+12(нема)+4(є)+12(нема)+4(є)+12(нема)+4(є)+12(нема)+4(є)+12(нема)+

те що воно тобі нахер не впало уночі - нікого з Zевлади не хвилює
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10.01.2026 18:21 Відповісти

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