Вечером и ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, - Укрэнерго

Самый сильный удар был нанесен по Киеву и Киевской области, что привело к отключению электроэнергии у значительного количества абонентов. Также полностью отключены потребители города Славутич и из-за обстрелов жители Донецкой области,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате ночной атаки на утро в столице и области есть значительное количество обесточенных абонентов. Также в очередной раз полностью обесточены потребители города Славутич. Опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений на Левобережье Киева и в части области – пока не действуют. Из-за сетевых ограничений – операторами систем распределения применяются аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате ночной атаки РФ по Киеву повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов, - Клименко

Отключение электроэнергии в Донецкой области из-за обстрелов

Из-за вражеских обстрелов фиксируются отключения электроэнергии и на территории Донецкой области. Во всех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Ограничение электропотребления по всей Украине

В результате предыдущих ракетно-дроновых атак сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии:

графики почасовых отключений для населения;

графики ограничения мощности для промышленности.

Узнать время отключений по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды и обстрелов на Черниговщине обесточены более 60 тысяч абонентов

Аварийные отключения в отдельных регионах

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, по состоянию на утро в нескольких регионах применены аварийные отключения.

В этих областях: