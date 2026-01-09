РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11169 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
943 6

Вечером и ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, - Укрэнерго

Укрэнерго: из-за атак РФ применены аварийные отключения света

Самый сильный удар был нанесен по Киеву и Киевской области, что привело к отключению электроэнергии у значительного количества абонентов. Также полностью отключены потребители города Славутич и из-за обстрелов жители Донецкой области,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате ночной атаки на утро в столице и области есть значительное количество обесточенных абонентов. Также в очередной раз полностью обесточены потребители города Славутич. Опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений на Левобережье Киева и в части области – пока не действуют. Из-за сетевых ограничений – операторами систем распределения применяются аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате ночной атаки РФ по Киеву повреждены 40 объектов, в том числе 20 жилых домов, - Клименко

Отключение электроэнергии в Донецкой области из-за обстрелов

Из-за вражеских обстрелов фиксируются отключения электроэнергии и на территории Донецкой области. Во всех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Ограничение электропотребления по всей Украине

В результате предыдущих ракетно-дроновых атак сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии:

  • графики почасовых отключений для населения;

  • графики ограничения мощности для промышленности.

Узнать время отключений по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды и обстрелов на Черниговщине обесточены более 60 тысяч абонентов

Аварийные отключения в отдельных регионах

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, по состоянию на утро в нескольких регионах применены аварийные отключения.

В этих областях:

  • ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют;

  • аварийные отключения постепенно будут заменяться почасовыми после стабилизации ситуации.

Автор: 

обстрел (31233) Тарифы на электроэнергию (2341) Укрэнерго (735) обесточивание (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що ж, тепер чекаємо на обіцяний "блекаут москви"? Наш яйценосний же не може брехати, він же ж не дурачьок якийсь! Чи...? Та нє-єє...туди ж вже полетіла(пішла?) і не одна...двушка!
показать весь комментарий
09.01.2026 12:30 Ответить
Хламінгами??
показать весь комментарий
09.01.2026 12:50 Ответить
нє. хламінги зимою в вирії. тільки коли ті повернуться, а це десь після майських шашликів. ну і влітку.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:54 Ответить
Так,так, хтось обіцяв,пальцем тикати не будемо, блекаут в Москві.Якщо не буде значить те що обіцяло- балабол!
показать весь комментарий
09.01.2026 12:49 Ответить
Він з 19 го обіцяє та нічого не виконує
показать весь комментарий
09.01.2026 12:51 Ответить
Ні перемир'ю! Тепла, електрики, води немає - по цимбалах. Є незламна незламність і відсутність мізків
показать весь комментарий
09.01.2026 12:53 Ответить
 
 