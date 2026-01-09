Вечером и ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, - Укрэнерго
Самый сильный удар был нанесен по Киеву и Киевской области, что привело к отключению электроэнергии у значительного количества абонентов. Также полностью отключены потребители города Славутич и из-за обстрелов жители Донецкой области,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"В результате ночной атаки на утро в столице и области есть значительное количество обесточенных абонентов. Также в очередной раз полностью обесточены потребители города Славутич. Опубликованные ранее облэнерго графики почасовых отключений на Левобережье Киева и в части области – пока не действуют. Из-за сетевых ограничений – операторами систем распределения применяются аварийные отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в Донецкой области из-за обстрелов
Из-за вражеских обстрелов фиксируются отключения электроэнергии и на территории Донецкой области. Во всех районах, где это позволяет ситуация с безопасностью, энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.
Ограничение электропотребления по всей Украине
В результате предыдущих ракетно-дроновых атак сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления электроэнергии:
графики почасовых отключений для населения;
графики ограничения мощности для промышленности.
Узнать время отключений по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.
Аварийные отключения в отдельных регионах
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, по состоянию на утро в нескольких регионах применены аварийные отключения.
В этих областях:
ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют;
аварийные отключения постепенно будут заменяться почасовыми после стабилизации ситуации.
