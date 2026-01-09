Увечері та вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах, - Укренерго

Найтяжчий удар було завдано по Києву та Київщині, що призвело до знеструмлення значної кількості абонентів. Також повністю знеструмлені споживачі міста Славутич та через обстріли жителі Донеччини,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Внаслідок нічної атаки на ранок у столиці та області є значна кількість знеструмлених абонентів. Також вкотре повністю знеструмлені споживачі міста Славутич. Опубліковані раніше обленерго графіки погодинних відключень на Лівобережжі Києва та у частині області – наразі не діють. Через мережеві обмеження – операторами систем розподілу застосовуються аварійні знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

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Знеструмлення на Донеччині через обстріли

Через ворожі обстріли фіксуються знеструмлення і на території Донецької області. У всіх районах, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Обмеження електроспоживання по всій Україні

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:

графіки погодинних відключень для населення;

графіки обмеження потужності для промисловості.

Дізнатися час знеструмлень за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

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Аварійні відключення в окремих регіонах

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, станом на ранок у кількох регіонах застосовані аварійні відключення.

У цих областях: