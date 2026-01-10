РУС
Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

Восстановление теплоснабжения в Киеве

Специалисты в настоящее время работают над восстановлением энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Теплоснабжение

По ее словам, на данный момент система теплоснабжения запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в дома.

"Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня", - уточнила премьер.

Электроснабжение

Как подчеркнула Свириденко, ситуация с электроэнергией остается более сложной.

"Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку.

Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", - добавила она.

Ситуация в Киевской области

По области также продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов.

"Ожидаем, что люди получат свет в домах уже до конца суток", - резюмирует премьер.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

Атака РФ на Киев

  • Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.
  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Ти ще вчора це говорила, .... зелена ставленниця .дєрьмака
10.01.2026 13:49 Ответить
Дістали зелені брехуни.
10.01.2026 13:50 Ответить
При чому вони брешуть навіть тоді, коли їх ніхто не питає.
10.01.2026 14:47 Ответить
На місце зелених стануть рожеві і з кишені дістануть електрику? Доки москаль битиме по енергетиці проблеми зі світлом водою теплом триватимуть за будь якого кольору небожителів
10.01.2026 13:55 Ответить
Зедефендер.
10.01.2026 14:18 Ответить
ваш "вирок" крав, краде і буде красти, вас най гріють травневі шашлики і гундосики храпатого Боневтіка
10.01.2026 13:57 Ответить
Можна подумати, що ця фіктивна премʼєрша має до цього який стосунок!
10.01.2026 14:03 Ответить
Бреше Свіріденко, як зникло вода і опалення у Києві, то досі і не з'явилося.
10.01.2026 14:37 Ответить
 
 