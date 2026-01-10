Полную подачу тепла и возвращение к графикам отключений света в Киеве ожидаем уже сегодня, - Свириденко

Специалисты в настоящее время работают над восстановлением энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Теплоснабжение

По ее словам, на данный момент система теплоснабжения запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в дома.

"Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня", - уточнила премьер.

Электроснабжение

Как подчеркнула Свириденко, ситуация с электроэнергией остается более сложной.

"Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Просим экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку.

Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения до конца дня", - добавила она.

Ситуация в Киевской области

По области также продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тысяч домов.

"Ожидаем, что люди получат свет в домах уже до конца суток", - резюмирует премьер.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что 588 тысяч абонентов в Киеве снова с электричеством, экстренные отключения действуют на левом берегу и в двух районах.

По данным КГГА, из-за экстренных отключений электроэнергии в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Позже в Минэнерго уточнили, что удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области.

Атака РФ на Киев

Ранее сообщалось, что экстренные отключения света введены в Киеве и двух районах Киевской области.

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

