Повну подачу тепла та повернення до графіків відключень світла в Києві очікуємо вже сьогодні, - Свириденко

Фахівці наразі працюють над відновленням енергопостачання для мешканців столиці та Київської області.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Теплопостачання

За її словами, станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі.

"Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - уточнила прем'єрка.

Електропостачання

Як наголосила Свириденко, ситуація з електроенергією залишається складнішою.

"Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку.

Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", - додала вона.

Ситуація на Київщині

По області теж тривають відновлювальні роботи. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисяч домівок.

"Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби", - резюмує прем'єрка.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Читайте також: Відновлено опалення у 1083 житлових будинках Києва, - Кличко