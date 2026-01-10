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Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
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Повну подачу тепла та повернення до графіків відключень світла в Києві очікуємо вже сьогодні, - Свириденко

Відновлення теплопостачання у Києві

Фахівці наразі працюють над відновленням енергопостачання для мешканців столиці та Київської області.

Про це повідомила у телеграм-каналі  прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Теплопостачання

За її словами, станом на зараз систему теплопостачання запущено. Теплогенеруючі об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо в оселі.

"Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні", - уточнила прем'єрка.

Електропостачання

Як наголосила Свириденко, ситуація з електроенергією залишається складнішою.

"Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень. На Лівому березі наразі ще зберігаються аварійні відключення. Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Просимо ощадливо споживати електроенергію в час відновлення енергосистеми після обстрілів.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії. Проведено необхідну координацію з генеруючими компаніями та всіма профільними службами. Уряд надає повну необхідну підтримку.

Очікуємо перехід столиці на планові графіки електропостачання до кінця дня", - додала вона.

Ситуація на Київщині

По області теж тривають відновлювальні роботи. Уже відновлене енергопостачання для 275 тисяч домівок.

"Очікуємо, що люди отримають світло в оселях вже до кінця цієї доби", - резюмує прем'єрка.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є нові знеструмлення, - Міненерго

Атака РФ на Київ

  • Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Автор: 

Київ (21171) Київська область (4730) опалення (1078) електроенергія (6942) Свириденко Юлія (998)
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Топ коментарі
+13
Дістали зелені брехуни.
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10.01.2026 13:50 Відповісти
+12
Ти ще вчора це говорила, .... зелена ставленниця .дєрьмака
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10.01.2026 13:49 Відповісти
+10
ваш "вирок" крав, краде і буде красти, вас най гріють травневі шашлики і гундосики храпатого Боневтіка
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10.01.2026 13:57 Відповісти

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