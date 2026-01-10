Електропостачання в Києві відновлено, столиця повертається до планових графіків відключень, - Міненерго

У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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"Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків", - розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, попри наслідки масованих російських атак та складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E). Балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.

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Київ та Київщина

"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - зазначив Колісник.

Дніпропетровщина

Також зазначається, що після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині - наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

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Донеччина

"Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення", - додав заступник міністра.

Погода

Окремо Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обриву ліній електропередач і додаткових знеструмлень. Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше - у Київській та Чернігівській областях.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.

Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.

За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.

Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.

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Атака РФ на Київ