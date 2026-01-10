Електропостачання в Києві відновлено, столиця повертається до планових графіків відключень, - Міненерго
У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків", - розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, попри наслідки масованих російських атак та складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E). Балансування системи забезпечується за рахунок усіх доступних ресурсів - власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.
Київ та Київщина
"У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі - через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів", - зазначив Колісник.
Дніпропетровщина
Також зазначається, що після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація і на Дніпропетровщині - наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів. Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.
Донеччина
"Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення", - додав заступник міністра.
Погода
Окремо Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обриву ліній електропередач і додаткових знеструмлень. Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше - у Київській та Чернігівській областях.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що екстрені відключення світла запроваджені у Києві та двох районах Київщини.
- Згодом у ДТЕК повідомили, що 588 тисяч абонентів у Києві знову зі світлом, екстрені відключення діють на лівому березі та двох районах.
- За даними КМДА, через екстрені знеструмлення у Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання й електротранспорту.
- Пізніше в Міненерго уточнили, що вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Києві та на Київщині.
Атака РФ на Київ
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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