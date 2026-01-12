ГСЧС за неделю осуществила более 6 тысяч выездов и спасла 173 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

На прошлой неделе спасатели ГСЧС осуществили более 6000 выездов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасли 173 человека.

Самый большой вызов – последствия российского обстрела Киева и Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

Экстренные службы системы МВД помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, страдающих от российских ударов.

В пунктах несокрушимости дежурят психологи ГСЧС и полиции, которые помогают гражданам справиться со стрессом. В наиболее пострадавших районах спасатели дополнительно развернули пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек. Там тоже можно согреться, получить консультацию и необходимую помощь.

Также в столице ГСЧС установила генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается. Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный Энергетический отряд.

Параллельно полиция и спасатели поддерживают людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за непогоды. На автодорогах и улицах населенных пунктов увеличено количество патрулей полиции.

Впереди еще как минимум неделя сильных морозов. Поэтому службы МВД работают в усиленном режиме.

Ранее мы писали, что россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения.













