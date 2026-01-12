В Киеве из-за морозов в некоторых домах разрываются трубы и батареи отопления. ФОТОрепортаж
В Киеве из-за сильных морозов фиксируют массовые повреждения систем отопления.
Жители столицы сообщают о разрывах труб и батарей в жилых домах, вызванных замерзанием теплоносителя, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечают киевляне, ранее в отдельных домах воду из внутридомовых сетей сливали для предотвращения аварий во время возможных блэкаутов. Впрочем, резкое понижение температуры воздуха привело к промерзанию систем и последующим повреждениям.
Коммунальные службы работают над ликвидацией аварий и восстановлением теплоснабжения
Жителей призывают оперативно сообщать о прорывах и соблюдать правила безопасности.
+31 Milana Kotova
12.01.2026 16:15
+26 Tierre
12.01.2026 16:15
+23 Fjall_Raven
12.01.2026 16:20
Походу, ти не балбес. Ти дбл.
До тебе, працюючого у сфері, не доходить - тобі нічого не буде, а тому, хто не у твоїй сфері - може й стаття прилетіти.
Процитую повторно - "Шарік, ти балбєс".
Й закінчуй підбурювати людей на неправомірні дії.
Порятунок інженерних комунікацій. Не потрібні ніякі дозволи. Вибили двері - відкрили крани й злили систему. Не всі ж мешканці в будинку тупоголові.
Але інших не підбурюйте.
І не гасіть ніколи полум'я - чекайте пожежників. І не лізьте до кабелів коли когось б'є струмом - чекайте електрика. І не допомагайте постраждалому - чекайте медика.
Але, для альтернативнообдарованих. Робіть, що Вам до голови лізе. Але, потім у Вас наступить відповідальність. Бо. Якійсь ушлий адвокат, за псування майна - а може ще хтось постраждає, всю провину повісить на Вас. І Ви не героєм станете, а тим - на кого повісять все шо можно.
Є бажання, перевіряйте.
Реально, якщо що - несанкціановане втручання в системи опалення та постачання гарячої/холодної води, систем каналізації..водовідводу - збитки сплачувати бажаєте? А якщо кримінал?
Наслідки можуть настати будь які..ну то тобі - лоботомія.
А на рахунок рассеяного - скоріш за все, ви водки 5 стаканів вже хильнули.
Поведінка в тебе - чисто кацапська. Немає аргументів - то хами й поливай брудом оппонента.
Є приклад з родичами в сусідньому дому де і світло хз як дають хоча ми з ними в одній групі і в різних кімнатах або є або нема теплоносія у батареях по стояку. Та і ліфт пів року не працював нещодавно.
В будь якій ситуації, я пишу скаргу на 1551. Додаток встановіть - і м@дохайте їм мізки з будь якого приводу.
А з родичами так халепа. В них ще проблема, що в їх старому будинку майже половина квартир здаются в аренду і власникам особливо не цікаво шо там та як. Плюс багато літніх людей проживає.
Ліфт поміняли, але всі хто міг скинулися на часткову оплату за нього і зараз проїзд тільки по беспроводній мітці. Звістно літні люди які не мали змоги оплатити, отримали ці мітки. А квартиранти пішком ходять.
В мене старий будинок, панелька 80х. Але, коли ліфт подох, я без керуючих, ОСББ - просто заманала 1551 й нам змінили обладнання..
Нехай ваші родичі пишуть скарги. Бажано ще поскаржитись, як цей поганий ліфт заважає їм жити в умовах воєнного стану..якось так..
Не працював ліфт. Приходили с жеку і постановили що треба заміна,і не раз вже чи двигун чи ще щось викрадали, але немає на то грошей у жеку.
Потім писали в КМДА і РДА.
Там теж футболіли якийсь час, а потім сказали, що можна знайти грощі на часткову оплату, а решту повинні доплатити мешканці будинку.
Звичайно багато не захотіли заплатити не малі грощі і було вирішено, що ті хто не платить, а це в основному ті люди які здають квартири в аренду-не будуть мати права їздити в ліфті.
Більшість на будинкових сборах проголосувала за це, щоб це було законно.
Через якийсь час був замінений ліфт,але тепер він працює на визов тільки для тих хто має спеціальну мітку (де що схожа на мітку як на вхідних дверях до у будинок типу цифрал і.т.д).
Звістно літні люди які не мали змоги оплатити-отримали мітку.
Якось так.
"Мешканці столиці повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені замерзанням теплоносія, раніше в окремих будинках воду з внутрішньобудинкових мереж зливали для запобігання аваріям під час можливих блекаутів. Різке зниження температури повітря призвело до промерзання систем і подальших пошкоджень."
Війна, руйнування агресором інфраструктури виживання, різке зниження температури повітря...
А далі комунальники, комунальники, комунальники...
Населення так і не встало з диванів, не згуртувалося, не встало на захист свого будинку, не бореться за живучість власної квартири, будинку... Чому у селі, у себе на дачах нічого не замерзло...
Невже у тому конкретному будинку всі недієздатні, невже у тому будинку суцільна "інтелігенція" яка нічого практично не вміє, крім того, що твердо знає кто им должен" ? Слід признатися самим собі що самі і заморозили опалювальну систему. Це бездіяльність... Ще раз! Війна, руйнування агресором інфраструктури виживання, різке зниження температури повітря... Щось треба робити і самим...
Pandamonium @RudijLis
100%
От і вся історія про адепток фемінізму. Кричать тільки в інтернеті, що не зробили, а просто нема кому по факту, забусярили людей і тепер "караул".
Реально не вистачає робітників із чоловічого населення, вакансій море, але мало того, що чоловічого населення вже дуже мало, так і на ті з.п. за ту тяжку роботу вижити не реально.
Зараз набіжать нафронтники, типу війна, і це не першочергово, але прокурори, депутати та інши "ухилянти в законі" гайки не йдуть крутити, відігрівати розморожені батареї і труби, і запускати систему ... От і все, що треба сказати хто важливий.
Люди по декілька днів чекають електрика чи сантехніка, бо просто нема людей, забусярили і все.
