РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19906 посетителей онлайн
Новости Фото Отопительный сезон Обстрелы Киева
14 089 85

В Киеве из-за морозов в некоторых домах разрываются трубы и батареи отопления. ФОТОрепортаж

В Киеве из-за сильных морозов фиксируют массовые повреждения систем отопления.

Жители столицы сообщают о разрывах труб и батарей в жилых домах, вызванных замерзанием теплоносителя, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечают киевляне, ранее в отдельных домах воду из внутридомовых сетей сливали для предотвращения аварий во время возможных блэкаутов. Впрочем, резкое понижение температуры воздуха привело к промерзанию систем и последующим повреждениям.

Коммунальные службы работают над ликвидацией аварий и восстановлением теплоснабжения

Жителей призывают оперативно сообщать о прорывах и соблюдать правила безопасности.

отопление
Автор: 

Киев (26229) Тарифы на отопление (805) блэкаут (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
показать весь комментарий
12.01.2026 16:15 Ответить
+26
показать весь комментарий
12.01.2026 16:15 Ответить
+23
показать весь комментарий
12.01.2026 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А самі злити не додумались.Які люди,такі комунальники,така і держава.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:12 Ответить
Самі злити?? А у звичайних людей є інструменти, навички і знання, що, де і як зливати?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:15 Ответить
навіть коли б все це в них було і вони б злили, то в випадку наступних проблем, вони б і виявились крайніми, бо не мали на це права і дозволу. всі подальші ремонти були б покладені на їх кишені.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:20 Ответить
Телефони є в кожного,ніяких проблем визвати відповідних майстрів.Проте потрібно інколи мозок включати якого нема.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:23 Ответить
Сторонні сантехніки не можуть мати доступу до мережі будинку. Навіть коли ми викликали сторонього сантехніка для перероблення опалювальної системи - якщо для цього потрібно було зливати стояк - необхідний був відповідальний за будинок сантехнік - бо тільки він має доступ і право зливати стояки.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:29 Ответить
Коли міняла чугунявину на металопластик + машинка - майстри сафарі на нашого сантехніка влаштували..бо до підвалу то зась..ну ще й бабла йому підкинули.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:38 Ответить
Да шо ти чешеш?Я в цій сфері працюю.Той сантехнік з правом зливання заробляє на бутилку.10 разів зливає давно злиту воду
показать весь комментарий
12.01.2026 16:38 Ответить
Мені побоку, де і як ти працюєш - я розповідаю реальну ситуацію з реального життя - найнятий сторонній сантехнік не міг злити воду зі стояка - у нього не було доступу у підвал. І ні, вода не була "10 раз злита" - вона була злита 1 раз по моєму запитові на кілька годин, після чого знову подана у систему, коли мій сантехнік завершив монтаж труб опалення.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:48 Ответить
"Шарік, ти балбєс" (с) які нафіг, вфдповідні майстри?)))) ДСНС?))))
показать весь комментарий
12.01.2026 16:29 Ответить
Пі@данулось ти, якщо не знаєш - що жоден майстр приватної структури не полізе до того підвалу щось колупати без представника керуючої компанії.

Походу, ти не балбес. Ти дбл.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:41 Ответить
Реально,ти тупа корова.Я маю право перекрити і к хєрам злити воду у разі нагальної потреби і ніяких представників мені не потрібно!!!Ще раз пишу спеціально для тупої корови Я ПРАЦЮЮ В ТІЙ СФЕРІ!!!!!
показать весь комментарий
12.01.2026 16:44 Ответить
Хамло ти вузьколобе. Тупу корову у дзеркалі побачиш. Працюй й надалі, у сфері.

До тебе, працюючого у сфері, не доходить - тобі нічого не буде, а тому, хто не у твоїй сфері - може й стаття прилетіти.

Процитую повторно - "Шарік, ти балбєс".

Й закінчуй підбурювати людей на неправомірні дії.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:48 Ответить
Ви розумієте - це екстрені заходи в разі надзвичайної ситуації.
Порятунок інженерних комунікацій. Не потрібні ніякі дозволи. Вибили двері - відкрили крани й злили систему. Не всі ж мешканці в будинку тупоголові.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:53 Ответить
То потім, коли кримінальна ввдповідальність настане. Ви вибивайте що завгодно.

Але інших не підбурюйте.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:56 Ответить
Ви мабуть торгуєте батареями? Тоді все зрозуміло.
І не гасіть ніколи полум'я - чекайте пожежників. І не лізьте до кабелів коли когось б'є струмом - чекайте електрика. І не допомагайте постраждалому - чекайте медика.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:01 Ответить
Ні. Через дебільних лікарів я не ходжу. Але, на відміну від Вас я знаю, що й як гасити, й чим.

Але, для альтернативнообдарованих. Робіть, що Вам до голови лізе. Але, потім у Вас наступить відповідальність. Бо. Якійсь ушлий адвокат, за псування майна - а може ще хтось постраждає, всю провину повісить на Вас. І Ви не героєм станете, а тим - на кого повісять все шо можно.

Є бажання, перевіряйте.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:12 Ответить
По коментам я починаю розуміти вибір в 2019р.Все дуже погано
показать весь комментарий
12.01.2026 16:36 Ответить
Ааа, то ти зешоблу обрав?))
показать весь комментарий
12.01.2026 16:42 Ответить
в тебе є? інструменти, навички, знання?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:57 Ответить
Інструмент може й є - на 18, 20, 22, 24 ключі є, розводні ключі точно є - але це для томашнього вживання. Що і де відкривати у підвалі, щоб спустити воду - звісно, що я не знаю - звідки? Слава Богу, що сантехнік домовий на місці і не захворів.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:01 Ответить
впевнений що, зважаючи на сьогодення і ситуацію, не варто чекати що хтось прийде і зробить.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:03 Ответить
Відповідальність. Завелика. В мене вдома інструментів дофіга, але син не полізе. Скоріше відповідальних знайде й до будинку доставить.

Реально, якщо що - несанкціановане втручання в системи опалення та постачання гарячої/холодної води, систем каналізації..водовідводу - збитки сплачувати бажаєте? А якщо кримінал?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:32 Ответить
Ти ліки перепутала ?Чи ти з тих,що під під*їздом чутки розпускають і кістки всим перемивають?Який кримінал?Максимум штраф за знімання пломб в вузла обліку!Як можно замість злити воду зняти пломби відомо тільки тобі .Мені напомнило вместо чая утром рано выпил водки два стакана,вот такой разсеяный с улицы бассейной
показать весь комментарий
12.01.2026 20:17 Ответить
Ще раз, Шарік, ти балбєс.

Наслідки можуть настати будь які..ну то тобі - лоботомія.

А на рахунок рассеяного - скоріш за все, ви водки 5 стаканів вже хильнули.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:23 Ответить
Менше у дзеркало заглядай.

Поведінка в тебе - чисто кацапська. Немає аргументів - то хами й поливай брудом оппонента.
показать весь комментарий
13.01.2026 07:01 Ответить
у нас по деяких будинках не те що дорослих чоловіків нема, навіть студентів,по жеках залишилося по 2 сантехників,хто зливатиме,судячі по радіаторах фото зі старих будинків,там ще спробуй злити.....капець,у людей реальні проблеми
показать весь комментарий
12.01.2026 16:18 Ответить
Відкрити кран багато розуму не потрібно,то того ж можно звернутися до сантехнічної фірми.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:20 Ответить
І вона зламає замки? А це вже кримінальний злочин.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:43 Ответить
Ти реально ***** .
показать весь комментарий
12.01.2026 16:49 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 16:50 Ответить
які замки?
показать весь комментарий
12.01.2026 16:58 Ответить
Підвальні))) загального ж доступу немає))
показать весь комментарий
12.01.2026 16:59 Ответить
а ти розумнику звідки пишеш,фірми,визвать???з Буковельских фронтів чи вже з закордонних???бо такий млять обізнаний що куди нам хто серед цього всього живе....
показать весь комментарий
12.01.2026 17:25 Ответить
Хто знає де знаходиться той кран? Я наприклад в душе нє іпу де в моєму будинку кран зливу. Якось ніколи навіть нецікаво було. Нє, я понімаю шо можна узнати, але якось сподіваєшся що є люди які виконують свій обов'язок і отримують за це зарплатню.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:58 Ответить
Ти бачиш, в якому стані батарея та труби на фото? Древні ще радянські. Швидше за все, там і крани не кращі. 100%, що вентиля там вже нема і сам він приржавів намертво. При спробі відкрити швидше відламається, ніж відкриється.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:49 Ответить
Заброніровані комунальники незамінімі! Сразу видно що виконують свій обов'язок. Ще одне підтвердження що бронірованих бути не повинно. Всі по черзі мають побувати в армії. Але... найсправедливіша країна всесвіту яку так і хочеться захищати!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:56 Ответить
Так вигребли вже і комунальників. По одному слюсарю-електрику на кілька жеків лишилось.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:51 Ответить
Бідні люди....
показать весь комментарий
12.01.2026 16:12 Ответить
Людина в будь яких умовах має залишатися людиною. Ви не праві. Коли вам потрібна допомога, у вас не питають, за кого ви голосували.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:18 Ответить
злити потрібно в першу чергу Зе-покидька, і зе шоблу - "двушечки " так і стирчать з усіх карманів
показать весь комментарий
12.01.2026 16:15 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:15 Ответить
Дожилися... Картина маслом - радість для кацапів - "цєлі есвео достігнути!"
показать весь комментарий
12.01.2026 16:18 Ответить
Нажаль такі ситуації дуже часто трапляются у будинках там де не осбб чи керуюча компанія,а там де будинок управляється жек-ом.

Є приклад з родичами в сусідньому дому де і світло хз як дають хоча ми з ними в одній групі і в різних кімнатах або є або нема теплоносія у батареях по стояку. Та і ліфт пів року не працював нещодавно.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:20 Ответить
Перепрошую, а Ви в якому місті?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:22 Ответить
В Києві. Голосіївський район
показать весь комментарий
12.01.2026 17:31 Ответить
О! То я Вам пораду дам. Я в Дарницькому. Про світло, то ні. То ДТЕК рулить..але ліфт нам заменили. Тобто кабіну й облпднання.

В будь якій ситуації, я пишу скаргу на 1551. Додаток встановіть - і м@дохайте їм мізки з будь якого приводу.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:42 Ответить
Дякую. В мене нащастя дуже адекватний голова в будинку. Кожень день працює, все під контролем. Від заміни електро устаткування на потужніше до вибивання часткової оплати на утеплення будинку і пошуку консьерж у підїзд. Там якщо 5 хвилин води в будинку чи щось не працює-одразу реакція. Одним словом пощастило, чоловік на свому місці і всі мешканці за незначним виключенням платять ту платню яку він заслуговує.

А з родичами так халепа. В них ще проблема, що в їх старому будинку майже половина квартир здаются в аренду і власникам особливо не цікаво шо там та як. Плюс багато літніх людей проживає.
Ліфт поміняли, але всі хто міг скинулися на часткову оплату за нього і зараз проїзд тільки по беспроводній мітці. Звістно літні люди які не мали змоги оплатити, отримали ці мітки. А квартиранти пішком ходять.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:57 Ответить
Вибачте, трохи очуїла..типу проїзд платний????

В мене старий будинок, панелька 80х. Але, коли ліфт подох, я без керуючих, ОСББ - просто заманала 1551 й нам змінили обладнання..

Нехай ваші родичі пишуть скарги. Бажано ще поскаржитись, як цей поганий ліфт заважає їм жити в умовах воєнного стану..якось так..
показать весь комментарий
12.01.2026 18:05 Ответить
Взагалі не розумію, як можна дерти гроші за проїзд у ліфті..
показать весь комментарий
12.01.2026 18:07 Ответить
Ні не платний. Трохи докладнійше про ситуацію.

Не працював ліфт. Приходили с жеку і постановили що треба заміна,і не раз вже чи двигун чи ще щось викрадали, але немає на то грошей у жеку.

Потім писали в КМДА і РДА.

Там теж футболіли якийсь час, а потім сказали, що можна знайти грощі на часткову оплату, а решту повинні доплатити мешканці будинку.

Звичайно багато не захотіли заплатити не малі грощі і було вирішено, що ті хто не платить, а це в основному ті люди які здають квартири в аренду-не будуть мати права їздити в ліфті.
Більшість на будинкових сборах проголосувала за це, щоб це було законно.

Через якийсь час був замінений ліфт,але тепер він працює на визов тільки для тих хто має спеціальну мітку (де що схожа на мітку як на вхідних дверях до у будинок типу цифрал і.т.д).
Звістно літні люди які не мали змоги оплатити-отримали мітку.
Якось так.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:21 Ответить
Блін)) мені це так прикольно чути)) ну то не в наших панельках 80х років)))) тому вигрібаємо по своємо. Дяка Віталіку. Ліфти нам обійшлись в нуль копійок..бо ОСББ немає, а ЖЕК..матюки одні..
показать весь комментарий
12.01.2026 18:36 Ответить
Это пиСец! А, если еще задвижки не держат ни воду ни теплоноситель! " А зачем сливать воду с батарей"? Трое суток, и теперь очень хорошо видно.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:22 Ответить
Треба зливати зелену падаль, поки воно відправляється в своє шоу дурне , як по команді ракети летять, виродок, Оман виконується в повному обсязі.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:22 Ответить
люди , на стояках в подвалах многие краны не работаю , значит идите в элеваторный узел и разьеденяйте флянцы у задвижок , там нужны гаечные ключи 22-24 !!! не тяните , будет беда !!!(((
показать весь комментарий
12.01.2026 16:23 Ответить
в наступному відосику зєля дасть мудру пораду - якщо у вас в квартирі холодно, станьтє в угол! там 90° !
показать весь комментарий
12.01.2026 16:24 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 19:16 Ответить
У Києві через морози в деяких будинках розриваються труби та батареї опалення.
"Мешканці столиці https://t.me/kievinfo_kyiv/82253 повідомляють про розриви труб і батарей у житлових будинках, спричинені замерзанням теплоносія,https://t.me/censor_net раніше в окремих будинках воду з внутрішньобудинкових мереж зливали для запобігання аваріям під час можливих блекаутів. Різке зниження температури повітря призвело до промерзання систем і подальших пошкоджень."

Війна, руйнування агресором інфраструктури виживання, різке зниження температури повітря...
А далі комунальники, комунальники, комунальники...
Населення так і не встало з диванів, не згуртувалося, не встало на захист свого будинку, не бореться за живучість власної квартири, будинку... Чому у селі, у себе на дачах нічого не замерзло...

Невже у тому конкретному будинку всі недієздатні, невже у тому будинку суцільна "інтелігенція" яка нічого практично не вміє, крім того, що твердо знає кто им должен" ? Слід признатися самим собі що самі і заморозили опалювальну систему. Це бездіяльність... Ще раз! Війна, руйнування агресором інфраструктури виживання, різке зниження температури повітря... Щось треба робити і самим...
показать весь комментарий
12.01.2026 16:26 Ответить
Багато хто виїхав. А хати або стоять пусть, або понаєхавшим алкашам лугандонівським. Наді мною таке щастя..так вони постійно бухають, оруть пісні й сміття викидують у вікно.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:33 Ответить
Поліцаїв визивайте,у мене таке теж зараз було.Двоє малих дітей,а вели себе як футбольна команда.Ходив туди чотири рази,мати їх в сльози,я же мать,а нічого зробити не можу.Батько їх весь час в трусах,ухилянт.Діти не гуляють,батько не виходить.Тільки вона до магазину і назад.Прийшли поліцаї,провели бесіду,а батько сховався.Тепер сидять як миші.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.01.2026 16:52 Ответить
Та блін, там як раз двійко діток..їх шкода, бо дорослих й забрати можуть, а дітей по притулках. Чоловік, коли живий був - проводив профбесіди, як миші потім сиділи..
показать весь комментарий
12.01.2026 16:56 Ответить
Нікого без вашої заяви і суду не заберуть.А поліцаї теж профбесіду проведуть.Я тих що до мене приходили питав про батька,так вони сказали,що навіть якщо би його побачили,то нічого зробити не могли.Він у себе вдома.Я теж казав,що мені треба щоб тихо було,а не щоб когось наказати.Визивайте поліцаїв.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.01.2026 19:59 Ответить
В нас з Вами різні ситуації.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:06 Ответить
Може бути,але я живу в цьому домі 35років і квартира зверху завжди здавалася,так що були там всякі жильці і всі гострі ситуації вирішувалися за допомогою міліції/поліції.Закон на вашому боці.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
12.01.2026 21:42 Ответить
та в багатьох і молотка дома немає, а тут воду зі стояка злити
показать весь комментарий
12.01.2026 17:02 Ответить
***-ь, минусовая температура будет до середині февраля

https://www.meteoprog.com/pl/weather/Kyiv/month/
показать весь комментарий
12.01.2026 16:28 Ответить
Ви здивуєтеся, зараз зима)
показать весь комментарий
12.01.2026 17:12 Ответить
Если бы некоторые особо одаренные имели бы память не как у гупи, то они могли бы вспомнить, что три предыдущих зимы были теплыми, несмотря на карканье кацапни, и морозы ниже 10 градусов были очень редко и не более 3-5 дней в месяц.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:21 Ответить
Схоже на саботаж і заказуху на Кличка. Було ж заявлено, що при загрозі будуть зливати воду. Чому не злили? Є ЖЕК або керуюча компанія для кожного будинку. Точно, що заказна зелена провокація.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:33 Ответить
Кличка злити хочуть. зелені ще не все з бюджету Києва вкрали.
показать весь комментарий
12.01.2026 16:34 Ответить
Після слів «а вот іншим дають світло, а нам ні» стало все ясно. Чесно кажучи, я жодного разу не памʼятаю, шоп комунальники у нас запускали опалення (проста подача гарячої води - то не запуск опалення), так вот я не розумію, чого самі не злили. Там нічого тяжкого. Є проблема - пішли і вирішили. ПиСи: весь підʼїзд скинувся на генератор і нічо, тепер інші розказують, шо «вам включили, а їм ні», очевидно трасу підуть перекривати
показать весь комментарий
12.01.2026 16:43 Ответить
впевнений що при наявності ОСББ таких проблем нема. Тут кажуть щр нема інструменту, навичок, зроблять винуватими...це все відмовки. Зважаючи на сьогодення, треба брати ініціативу в свої руки, оформлювати Акти, залучати ЧОЛОВІКІВ(!) і діяти! А не чекати на диво!
показать весь комментарий
12.01.2026 17:01 Ответить
А хто буде зливати, коли практично всі сантехніки сидять у окопах. Прокурори, судді, депутати чи менти будуть вам зливати воду? Вони тільки зливають вкраденний кеш у свої пухнасті кишені.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:10 Ответить
Як каже Зеленський і Євросоюз, мір залежить від ***** а тепло в домівках видно залежить від морозу? Коли Зеля проведе переговори з морозом і мірний план з ним підпише?
показать весь комментарий
12.01.2026 17:12 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 17:25 Ответить
З чугунних батарей як не зливай в ребрах низ залишиться вода а батареї всеодно розірве.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:49 Ответить
Вагон вакансій на робітничі посади, а "борчині за рівні права" щось туди не спішать. ))) Вони спішать тільки на директорські посади.

От і вся історія про адепток фемінізму. Кричать тільки в інтернеті, що не зробили, а просто нема кому по факту, забусярили людей і тепер "караул".

Реально не вистачає робітників із чоловічого населення, вакансій море, але мало того, що чоловічого населення вже дуже мало, так і на ті з.п. за ту тяжку роботу вижити не реально.

Зараз набіжать нафронтники, типу війна, і це не першочергово, але прокурори, депутати та інши "ухилянти в законі" гайки не йдуть крутити, відігрівати розморожені батареї і труби, і запускати систему ... От і все, що треба сказати хто важливий.

Люди по декілька днів чекають електрика чи сантехніка, бо просто нема людей, забусярили і все.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:55 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 19:10 Ответить
 
 